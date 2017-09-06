Türkiye Milli Takımı için futbol adrenalin kelimesiyle aynı anlama geliyor

Türkiye sınırları içinde yaşayan herkesin de bildiği gibi eleme maçları varsa son saniyeye kadar heyecan sürer, Türkiye Milli Takımı adrenalini sever!

Kuralar çekilir ve Türkiye Milli Takımı herhangi bir gruba düşer. Grupta kimin olduğu önemli değildir. Önce en zor rakipten puan alırız. Ardından hiç beklenmedik anda puan kaybederiz. Aradan 1 sene geçer ve gruptan çıkma ihtimallerini hesaplarken bir anda şok bir mağlubiyet alırız. Her şey tam bitecekken inanılmaz bir galibiyet alıp diğer maçlardan gelen skorlara bakar ve havalara uçarız.

Senaryo aynen devam ediyor. 2018 Dünya Kupası elemeleri kurasında rakiplerimiz; Hırvatistan, Ukrayna, İzlanda, Finlandiya ve Kosova oldu. İlk 2 maçta grubun en güçlü 2 takımından Hırvatistan ve Ukrayna’yla berabere kaldık. Ardından İzlanda deplasmanında alınan 2-0’lık mağlubiyet gruptan çıkma ihtimallerini zayıflattı. 2016 yılında Kosova galibiyeti bir nebze bizi rahatlattı.

2017 yılının ilk eleme maçında Türkiye Milli Takımı, Finlandiya karşında 2-0 galip gelerek puanını 8’e yükseltti. Kosova ile oynan 6’ncı hafta mücadelesi 4-1’lik galibiyetimizle sonuçlanınca iddiamızı son maçlara taşıma fırsatı yakaladık.

Futbol dışında yaşanan olaylar bu süreçten sonra A milli takıma damga vurdu. Teknik direktör Fatih Terim’in özel hayatında karıştığı bir kavga basında geniş yer buldu. Acil olarak toplanan TFF, Fatih Terim’in milli takımdaki görevinden ayrıldığı açıklandı. Fatih Terim’in yerine ise 4 maçlığına Mircea Lucescu getirildi.

İlk maçına Ukrayna karşısında çıkan Lucescu, sahaya çıkardığı kadro ve oynanan oyunla eleştirilerin hedefi oldu. Etkisiz bir oyun oynayan milliler 2-0’lık skorla sahadan mağlup ayrıldı ve gruptan çıkma şansını zora soktu. Sıradaki rakip Hırvatistan’dı yani grup lideri… Eskişehir’de oynanan maçta rotasyona gidildi. Lucescu, bu rotasyonun meyvesini 1-0’lık galibiyetle aldı. Gecenin diğer maçında İzlanda Ukrayna’yı 2-0 yenince, gruptan çıkamama ihtimali yerini lider olarak çıkma ihtimaline bıraktı.

Gruptan çıkamama, play-off, grup liderliği… Tüm İhtimaller var!

Şu an puan tablosunda Hırvatistan ve İzlanda 16 puanla ilk iki sırada. Türkiye ve Ukrayna 14 puanla 3 ve 4’üncü sırada. 6 Kasım’da İzlanda’yla evimizde, 9 Kasım’da Finlandiya ile deplasmanda karşılaşacağız. Bu 2 maçı da kazanırsak diğer maçların skoruna bakmaksızın play-off’u garantileyeceğiz. Hırvatistan’ın son iki maçta yaşayacağı puan kaybı ise bizi Dünya Kupası’na direkt götürecek.

Olası bir puan kaybımızdaysa kağıt kalemler tekrar masaya çıkacak. Hırvatistan, İzlanda, Türkiye ve Ukrayna’nın yer alacağı karmaşık bir döngüye gireceğiz. Gönlümüz son 2 maçı kazanıp kendi işimizi kendimiz görmemiz yönünde. İşler yine son ana kaldıysa orayı en iyi oynayacak takım Türkiye Milli Takımı’dır…

Yazı Burak Özgül

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