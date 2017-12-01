Türkiye’de ve Avrupa’da birçok önemli maç bizleri bekliyor

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2 Aralık Cumartesi
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)
16.30 Kardemir Karabükspor-Göztepe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.30 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
3 Aralık Pazar
14.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Ankara 19 Mayıs)
16.30 Medipol Başakşehir-Osmanlıspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
4 Aralık Pazartesi
20.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Medical Park)
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
1 Aralık Cuma
22:45 Napoli-Juventus
2 Aralık Cumartesi
15:00 Barcelona-Celta Vigo
15:30 Chelsea-Newcastle
17:30 Bayern Münih-Hannover 96
17:30 Hoffenheim-Rb Leibzig
17:30 Bayer Leverkusen-B. Dortmund
18:00 Brighton- Liverpool
18:00 Watford-Tottenham
18:15 Atletico Madrid-Real Sociedad
19:00 Strasbourg-PSG
20:30 Arsenal-Manchester United
22:45 Athletic Bilbao-Real Madrid
3 Aralık Pazar
17:00 İnter-Chievo
18:15 Getafe-Valencia
19:00 Manchester City-West Ham United
19:00 Caen-Lyon
22:45 Sampdoria-Lazio
23:00 Montpellier-Marsilya
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