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Türkiye’de ve Avrupa’da birçok önemli maç bizleri bekliyor

By on 1 Aralık 2017
Türkiye’de ve Avrupa’da birçok önemli maç bizleri bekliyor

Beşiktaş-Galatasaray maçının da oynanacağı hafta, Türkiye’de ve Avrupa’da birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak

Spor Toto Süper Lig

2 Aralık Cumartesi
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)
16.30 Kardemir Karabükspor-Göztepe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.30 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

3 Aralık Pazar
14.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Ankara 19 Mayıs)
16.30 Medipol Başakşehir-Osmanlıspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

4 Aralık Pazartesi
20.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Medical Park)
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

Türkiye’de ve Avrupa’da birçok önemli maç bizleri bekliyor

Mesut Özil, United karşına çıkacak

Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, La Liga’da dikkat çeken maçlar

1 Aralık Cuma
22:45 Napoli-Juventus

2 Aralık Cumartesi
15:00 Barcelona-Celta Vigo
15:30 Chelsea-Newcastle
17:30 Bayern Münih-Hannover 96
17:30 Hoffenheim-Rb Leibzig
17:30 Bayer Leverkusen-B. Dortmund
18:00 Brighton- Liverpool
18:00 Watford-Tottenham
18:15 Atletico Madrid-Real Sociedad
19:00 Strasbourg-PSG
20:30 Arsenal-Manchester United
22:45 Athletic Bilbao-Real Madrid

3 Aralık Pazar
17:00 İnter-Chievo
18:15 Getafe-Valencia
19:00 Manchester City-West Ham United
19:00 Caen-Lyon
22:45 Sampdoria-Lazio
23:00 Montpellier-Marsilya

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