“Türkiye’nin sol beki Eren diyecekler”

Hikmet Karaman’ın papağanı, YouTube’un komikli videoları, oku oku bitmeyen tarih kitapları… Eren Albayrak’ın Rize’deki fantastik hayatına hoş geldiniz!

Bursaspor altyapısında kimlerle birlikte yetişmiştin? Neden A takımda adını duyuramadan ayrıldın?

Sercan Yıldırım, Serdar Kurtuluş, Serdar Aziz, Muhammet Demir… Muhammet’in kanı biraz deli akardı, Sercan’ın hep göz önünde olmak gibi bir zaafı vardı. Çok temiz kalpli, orası ayrı. Hep birlikte A takıma çıktık ama aynı şekilde kalıcı olamadık. Fiziksel ve zihinsel anlamda o seviyeye yeterince hazırlanmamıştık. O zaman anladım ki futbolcu ne yaparsa kendisi yapıyor, ne kadar ilerleyebiliyorsa kendi maharetleriyle… 16 yaşımda A takıma çıktığımda yetersizdim. İlk maçıma Fenerbahçe karşısında çıktığım için bunu çok net hissettim. 25 yaşımda hâlâ öğreniyorum.

14 yaşında milli takımlara seçilmeye başladığın için A takımda tutunamaman seni diğerlerinden daha mı fazla etkiledi?

Seni doğru yönlendirecek birileri yoksa o yaşta egonun olmaması mümkün değil. Henüz olmadığını birilerinin kafana vurarak söylemesi gerek. Bir de şampiyonluğa oynayan, Şampiyonlar Ligi’ne giden bir kadroya denk gelince işim iyice zorlaşmıştı.

Bursaspor’dan sonra Trabzonspor’da da kadroya giremediğin için kiralık gönderilince isyan ettin mi?

Asla! Trabzonspor’da yarım sezon, Orduspor’da yarım sezon, 1461 Trabzonspor’da yarım sezon derken biraz sarsıldım tabii ama isyan etmedim.

Trabzonspor’a transfer olduğunda takımı Şenol Güneş çalıştırıyordu. Neden Şenol hocanın kazandığı futbolculardan biri olamadın?

O dönem Şampiyonlar Ligi’ne gidildiği için çok fazla transfer yapılmıştı. Buna rağmen benim üzerimde çok durdu. Hatta beni ilk sol bek oynatmak isteyen oydu. O zamana kadar sürekli ön tarafta oynadığım için bek oynayamayacağımı düşünmüştüm.

Böyle düşündüğün için mevkini değiştirmeye direndin mi?

Direndim ama bir şey değişmedi. 1461 Trabzonspor’a kiralandığımda oradaki hocam Mustafa Reşit Akçay’a da benden en iyi verimi sol bekte alacağını söylemiş. O zaman bu ısrarının sebebini anlayamamıştım ama şimdi “İyi ki!” diyorum. Sol bekte olmayı kabullendikten sonra her şey benim için çok daha kolay oldu.

Bir sezonda iki takım değiştirirken yıprandığını hissedip keşke dediğin oldu mu?

Bu konuda çok hırslıyım. İnsanlara söyletmek istediğim şeyler var. “Bu mevkinin Türkiye’deki en iyisi Eren’dir” demeliler. Bu hedefime ulaşmamı geciktirecek bir hata yaparsam kendimi cezalandırırım. Sinirimden, hırsımdan bir odaya kapanıp ağladığım dahi olur.

O ruh halinden nasıl çıkabiliyorsun?

Kolay değil çünkü sorunu halledene kadar kafamı dağıtmak istemiyorum. Mesela kötü bir sezon geçirdiysem tatilimden kısıp çalışmaya başlıyorum. Bu yüzden geçtiğimiz sezonun sonunda sadece bir hafta tatil yaptım, o da çalışma planı hazırlamakla geçti.

Milli Takım’la ilgili nasıl hırsların var?

Aslında şu an A Milli Takım’da olmayı hak ettiğimi düşünüyorum. Bunu orada olmamı sağlayacak insanlara göstermek için de elimden geleni yapıyorum.

Hikmet Karaman’la çalışmaya başladıktan sonra hayatında neler değişti?

Hikmet hocanın bana kattığı en önemli şey özgüvendi. Bana güvendiğini hissettiğimde kendime güvenim de yükseldi. Dışarıdan göründüğü gibi bir insan değil; bize iyi vakit geçirtiyor. Çok komik bir papağanı var; tesise ilk geldiğinde parmağını ısırmıştı. Bir de en güzel şeylerinden biri yaptığı analizler. Sadece olumsuz konuları değil, iyi olduğumuz ve geliştirebileceğimiz konuları da tartışıyoruz. Artık onu iyi tanıdığım için bağırıp çağırdığında gerilmiyorum.

Rize’de, Hikmet hocayla birlikte olmadığın zamanlarda nasıl vakit geçiriyorsun?

YouTube’dan eğlenceli videolar izliyorum çünkü çok sıkılıyorum. Rize’de zaman biraz zor geçiyor. Her fırsatta İstanbul’a ya da Bursa’ya gitmek de istemiyorum çünkü o zaman dönüşteki yorgunluk, performansımı kötü etkiliyor. Şu sıralar tarih itaplarına sarmış durumdayım. Osmanlı dönemi, onun daha da öncesi, Anadolu’nun tarihi… Okula devam edemediğim için kendimi okudukça iyi hissediyorum.

Röportaj Hilal Gülyurt

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