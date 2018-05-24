Twitter’ın Dünya Kupası gündemi

Dünya Kupası’na çok az kaldı. Twitter kullanıcıları ise dört yılda bir gelen ve futbol severleri ekran başına kilitleyen bu çok özel futbol coşkusu için geri sayıma başladı. Şimdilerde Twitter’da sıklıkla konuşulan futbol sohbetlerinden çıkan sonuca göre, sosyal ağda en çok konuşulan futbolcu Ronaldo. En çok konuşulan takım ise Japonya Milli takımı. Twitter’ın Dünya Kupası gündemini sizin için derledik:

Aralık’tan bu yana en çok konuşulan futbolcular

1- Cristiano Ronaldo (@Cristiano)

2- Lionel Messi

3- Mohamed Salah (@MoSalah)

4- Philippe Coutinho

5- Paul Pogba (@paulpogba)

6- Alexis Sanchez (@Alexis_Sanchez)

7- Romelu Lukaku (@RomeluLukaku9)

8- Kylian Mbappe (@KMbappe)

9- Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

10- Andres Iniesta (@andresiniesta8)

En çok konuşulan milli takımlar

1- Japonya (@JFA)

2- ABD (@ussoccer)

3- Arjantin (@Argentina)

4- Meksika (@miseleccionmx; @miseleccionmxEN)

5- Fransa (@equipedefrance; @FrenchTeam)

6- Almanya (@DFB_Team_EN; @DFB_Team)

7- Brezilya (@CBF_Futebol)

8- İspanya (@SeFutbol)

9- Peru (@SeleccionPeru)

10- Şili (@LaRoja)

Dünya Kupası ile ilgili en fazla tweet atan ülkeler

1- Japonya

2- Suudi Arabistan

3- Brezilya

4- Fransa

5- ABD

6- Arjantin

7- Meksika

8- İngiltere

9- Kore

10- İspanya

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