uefa-avrupa-ligi-final:-marsilya-atletico-madrid

Marsilya-Atletico Madrid finaliyle beraber UEFA Avrupa Ligi’nin kazananı bugün belli oluyor…

Avrupa’nın kulüpler bazındaki iki numaralı organizasyonu olan Avrupa Ligi’nde Marsilya ile Atletico Madrid bugün saat 21:45’te karşı karşıya gelecek. Parc Olimpik Lyon Stadı’nda oynanacak Marsilya-Atletico Madrid maçını Hollanda Federasyonu’ndan Björn Kuipers yönetecek.

Kupayı kazanan ekip gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne direkt gruplardan katılacak. 2011 yılında Diego Simeone yönetiminde UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan Atletico Madrid, Avrupa Kupası’nda 9 final maçına çıkıp kupayı 2 kez kaldırdı. Marsilya ise Avrupa’da daha önce çıktığı 4 finalden birini kazanabildi.

Arsenal deplasmanında tribüne gönderilen Diego Simeone, aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle final karşılaşmasını tribünden takip edecek. Onun yerine yardımcısı German Burgos görev alacak.

İki takımın muhtemel 11’leri…

Marsilya: Mandanda, Sarr, Rami, Gustavo, Amavi, Lopez, Sanson, Thauvin, Payet, Ocampos, Germain

Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Correa, Gabi, Saul, Koke, Griezmann, Diego Costa

Marsilya’nın final yolu

UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu ikinci sırada tamamlayan Marsilya; Braga, Bilbao, Leipzig ve Salzburg’u eleyerek adını finale yazdırdı.

Atletico Madrid’in final yolu

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Madrid ekibi, grubunu 3’üncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etti. Kopenhag, Lokomotiv Moskova, Sporting Lizbon ve Arsenal’i eleyerek finale kaldı.

Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar

Sevilla (İspanya) 5, Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool (İngiltere) 3, Borussia Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham (İngiltere) 2, Porto (Portekiz) 2, Atletico Madrid (İspanya) 2, Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1, Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV Eindhoven (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1, Chelsea 1 (İngiltere), Manchester United 1 (İngiltere)

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