UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçlarında Arsenal ile Atletico Madrid 1-1 berabere kalırken, Olimpik Marsilya sahasında Salzburg’u 2-0 yendi!

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Arsenal, Emirates Stadı’nda Atletico Madrid takımını konuk etti. Karşılaşma tempolu ve sert başladı. Henüz 10’uncu dakikada Vrsaljko yaptığı faul sonucunda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Kararın ağır olduğunu düşünen Simeone, yoğun itirazlarda bulununca hakem tarafından tribüne gönderildi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 61’inci dakikasında Fransız yıldız Alexandre Lacazette ile 1-0 öne geçti. Uzun süre 10 kişi kalan ve gol yiyen Atletico Madrid yine de oyundan kopmadı. 82’nci dakikada gelişen ani atakta Antoine Griezmann ile golü bulan Atletico Madrid, skora dengeyi getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Finale yakın taraf Marsilya

Avusturya’nın Salzburg takımını ağırlayan Fransız ekibi Olimpik Marsilya, 15’inci dakikada Florian Thauvin’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 63. dakikasında Kamerunlu futbolcusu Clinton N’Jie ile bir gol daha bulan Olimpik Marsilya, rakibini 2-0 yenerek rövanş için büyük bir avantaj yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde rövanş maçları, 3 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

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