UEFA Avrupa Ligi’nde finalin adı: Atletico Madrid-Marsilya

Dün gece oynanan UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçlarının ardından Lyon’daki finalin adı Atletico Madrid-Marsilya oldu!

Yarı final rövanş maçlarının oynandığı gecede heyecan son dakikalara kadar devam etti. 1-1’in rövanşında evinde Arsenal’i konuk eden Atletico Madrid, mücadeleden istediği skorla ayrılmayı başardı. 43’üncü dakikada Griezmann’ın harika pasında topla buluşan Diego Costa, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında iyi savunma yapıp kalesini gole kapatan İspanyol temsilcisi, Simeone’nin cezası nedeniyle tribünden takip ettiği maçı 1-0 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı. Bu finalle beraber Atletico Madrid, 2010 ve 2012 yıllarının ardından adını 3’üncü kez finale kalmayı başardı.

İlk maçı evinde, 2-0 kazanan Marsilya ise avantajını koruyup adını finale yazdırmak için Salzburg deplasmanına konuk oldu. Salzburg, 90 dakikayı 53’te Haidara ve 65’te Sarr’ın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 üstün bitirdi. Büyük şok yaşayan Fransızlar, yine de mücadeleden kopmadı.

Büyük heyecana sahne olan uzatmalar iki taraf için de tehlikeli ataklara sahne oldu. Ancak dakika 116’da Rolando’nun golüyle Marsilya durumu 2-1’e getirdi ve final biletini alan ikinci takım oldu. Payet’in kullandığı köşe vuruşu öncesinde hakem Sergei Karasev tartışmalı bir karara imza attı. Auta çıkan topa korner kararı veren ve Salzburg’un golü yemesine sebep olan Karasev’e ise tepkiler vardı. Maçta başka gol çıkmayınca finale kalan ekip Marsilya oldu. Fransız temsilcisi bu sonuçla beraber 2004 yılındaki finalden sonra ilk kez finale kalmış oldu. 2004 yılında dönemin güçlü ekiplerinden Valencia ile karşılaşan Marsilya, maçtan 2-0 mağlup ayrılmıştı.

16 Mayıs’ta Fransa’nın Lyon kentindeki Park Olympique Lyonnais stadyumunda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Atletico Madrid ve Marsilya kozlarını paylaşacak.

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