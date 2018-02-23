UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 ya kalan takımlar belli oldu

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Robert Lewandowski Röportajı Robert Lewandowski’nin spor düşkünü bir ailenin çocuğu olduğu düşünüldüğünde, hayatını bir ofiste geçirmesinin pek muhtemel olmadığını söyleyebiliriz. Tabii bu, illa futbolcu olacağı anlamına da gelmiyor! “Çocukken birçok sporla uğraştım”...

Gennaro Gattuso Röportajı Gennaro Gattuso, kariyeri boyunca öfkesine yenik düşen ve kariyerini en çok öfkesiyle besleyen adam FourFourTwo’ya “içindeki canavar”ı anlattı “Sekiz ya da dokuz yaşımdaydım. Odamda İtalyan orta saha Salvatore Bagni’nin...