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UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 ya kalan takımlar belli oldu

By on 23 Şubat 2018
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 ya kalan takımlar belli oldu

Dün gece oynanan maçlarla beraber UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu rövanş maçları tamamlandı

Şampiyonlar Ligi’nin ardından, UEFA Avrupa Ligi’nde de turu geçen takımların aldıkları sonuçlar şöyle:

Lokomotiv Moskova (Rusya) – Nice (Fransa) (3-2) (1-0)

Sporting Lizbon (Portekiz) – Astana (Kazakistan) (3-1) (3-3)

Lazio (İtalya) – FCSB (Romanya) (0-1) (5-1)

Viktoria Plzen (Çekya) – Partizan (Sırbistan) (1-1) (2-0)

Dinamo Kiev (Ukrayna) – AEK (Yunanistan) (1-1) (0-0)

Arsenal (İngiltere) – Östersunds (İsveç) (3-0) (1-2)

Villarreal (İspanya) – Olympique Lyon (Fransa) (1-3) (0-1)

Zenit (Rusya) – Celtic (İskoçya) (0-1) (3-0)

Atletico Madrid (İspanya) – Kopenhag (Danimarka) (4-1) (1-0)

Athletic Bilbao (İspanya) – Spartak Moskova (Rusya) (3-1) (1-2)

Braga (Portekiz) – Olympique Marsilya (Fransa) (0-3) (1-0)

Milan (İtalya) – Ludogorets (Bulgaristan) (3-0) (1-0)

Leipzig (Almanya) – Napoli (İtalya) (3-1) (0-2)

Salzburg (Avusturya) – Real Sociedad (İspanya) (2-2) (2-1)

Atalanta (İtalya) – Borussia Dortmund (Almanya) (2-3) (1-1)

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 ya kalan takımlar belli oldu

Borini, takımının tek golünü attı

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar

CSKA Moskova

Lokomotiv Moskova

Atletico Madrid

Dinamo Kiev

Sporting Lizbon

Viktoria Plzen

RB Leipzig

Lyon

Zenit St. Petersburg

Lazio

AC Milan

Arsenal

Borussia Dortmund

Athletic Bilbao

Marsilya

Salzburg

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