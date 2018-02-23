UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 ya kalan takımlar belli oldu

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Şampiyonlar Ligi’nin ardından, UEFA Avrupa Ligi’nde de turu geçen takımların aldıkları sonuçlar şöyle:
Lokomotiv Moskova (Rusya) – Nice (Fransa) (3-2) (1-0)
Sporting Lizbon (Portekiz) – Astana (Kazakistan) (3-1) (3-3)
Lazio (İtalya) – FCSB (Romanya) (0-1) (5-1)
Viktoria Plzen (Çekya) – Partizan (Sırbistan) (1-1) (2-0)
Dinamo Kiev (Ukrayna) – AEK (Yunanistan) (1-1) (0-0)
Arsenal (İngiltere) – Östersunds (İsveç) (3-0) (1-2)
Villarreal (İspanya) – Olympique Lyon (Fransa) (1-3) (0-1)
Zenit (Rusya) – Celtic (İskoçya) (0-1) (3-0)
Atletico Madrid (İspanya) – Kopenhag (Danimarka) (4-1) (1-0)
Athletic Bilbao (İspanya) – Spartak Moskova (Rusya) (3-1) (1-2)
Braga (Portekiz) – Olympique Marsilya (Fransa) (0-3) (1-0)
Milan (İtalya) – Ludogorets (Bulgaristan) (3-0) (1-0)
Leipzig (Almanya) – Napoli (İtalya) (3-1) (0-2)
Salzburg (Avusturya) – Real Sociedad (İspanya) (2-2) (2-1)
Atalanta (İtalya) – Borussia Dortmund (Almanya) (2-3) (1-1)
CSKA Moskova
Lokomotiv Moskova
Atletico Madrid
Dinamo Kiev
Sporting Lizbon
Viktoria Plzen
RB Leipzig
Lyon
Zenit St. Petersburg
Lazio
AC Milan
Arsenal
Borussia Dortmund
Athletic Bilbao
Marsilya
Salzburg
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