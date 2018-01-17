UEFA, “Come to Beşiktaş”ı tebrik etti

“Come to Beşiktaş” sloganı ile hedef kitlesinin fazlasına sesini duyuran Beşiktaş, çektiği reklam filmi için UEFA’dan tebrik aldı

Vodafone Park’ta dün düzenlenen basın toplasıyla birlikte servis edilen “Come to Beşiktaş” videosu, sosyal medya üzerinden yayılarak aldığı olumlu dönüşlerle UEFA’nın da dikkatini çekti. Dün akşam UEFA’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla Beşiktaş’ın çalışması tebrik edildi.

Videonun tanıtımıyla ilgili yaptığı konuşmada başkan Fikret Orman, sloganın tribünden çıktığına, kulübün de bunu benimseyerek 1,2 milyar kişiye ulaştırdığına dikkat çekti. Orman’ın çalışmayla ilgili bundan sonraki hedefi; din, dil, ırk, farkı gözetmeksizin herkese ulaşan, her kesimden taraftarını ve oyuncusunu kanatları altında toplayan bir kulüp olduklarını tüm dünyaya duyurmak. Nihai hedef ise Beşiktaş’ı ikonik bir marka haline getirmek. Kampanyanın üzerine kurulduğu Mevlana Celalettin Rumi’nin sözlerini de hatırlattı: “Gel gel ne olursan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir, bin kere tövbeni bozsan yine gel.”

İngilizce versiyonunun da hazırlandığı reklam filminde Atiba Hutchinson, Pepe, Quaresma ve Everton‘da ilk maçına çıkan Cenk Tosun rol alıyor.

FIFA da Beşiktaş’ın reklam filmine kayıtsız kalmadı.

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