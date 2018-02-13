UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu bugün başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarında heyecan kaldığı yerden devam ediyor

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu maçları bugün oynanacak 2 maçla başlıyor. Bu gece oynanacak mücadele İsviçre Ligi’nde ikinci sırada bulunan Basel, Premier Lig’de harikalar yaratan Manchester City’i sahasında konuk edecek. Gecenin en önemli maçında İtalyan devi Juventus ve İngiltere temsilcisi Tottenham karşı karşıya gelecek. Bu maçların rövanşında takımlar 7 Mart Çarşamba günü karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu bu akşam başlıyor!

Juventus – Tottenham Muhtemel 11’ler

Juventus: Buffon, Sandro, Chiellini, Benatia, Sciglio, Marchisio, Pjanic, Khedira, Costa, Mandzukic, Higuain

Tottenham: Lloris, Davies, Vertonghen, Sanchez, Aurier, Dembele, Dier, Wanyama, Eriksen, Alli, Kane

Basel- Manchester City Muhtemel 11‘ler

Basel: Vaclik, Michael Lang, Suchy, Balanta, Stocker, Serey Die, Petretta, Taulant Xhaka, Ricky van Wolfswinkel, Dimitri Oberlin, Mohamed Elyounoussi

Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Sterling, İlkay Gündoğan, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Fernandinho, Zinchenko, Agüero

Şampiyonlar Ligi’nde program

Tümü TSİ 22.45’te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı ise şöyle;

13 Şubat

Basel – Manchester City

Juventus – Tottenham

14 Şubat

Real Madrid – Paris Saint-Germain

Porto – Liverpool

20 Şubat

Bayern Münih – Beşiktaş

Chelsea – Barcelona

21 Şubat

Shakhtar Donetsk – Roma

Sevilla – Manchester United

Şampiyonlar Ligi gol krallığı

1- Ronaldo (9 gol)

2- Cavani (6 gol)

2- Neymar (6 gol)

2- Firmino (6 gol)

2- Ben Yedder (6 gol)

2- Kane (6 gol)

7- Salah (5 gol)

7- Coutinho (5 gol)

7- Aboubakar (5 gol)

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