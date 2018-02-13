Home / Haber / Dünya / UEFA Şampiyonlar Ligi / UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu bugün başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu bugün başlıyor

By on 13 Şubat 2018
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu bugün başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarında heyecan kaldığı yerden devam ediyor

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu maçları bugün oynanacak 2 maçla başlıyor. Bu gece oynanacak mücadele İsviçre Ligi’nde ikinci sırada bulunan Basel, Premier Lig’de harikalar yaratan Manchester City’i sahasında konuk edecek. Gecenin en önemli maçında İtalyan devi Juventus ve İngiltere temsilcisi Tottenham karşı karşıya gelecek. Bu maçların rövanşında takımlar 7 Mart Çarşamba günü karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu bu akşam başlıyor!

Juventus – Tottenham Muhtemel 11’ler

Juventus: Buffon, Sandro, Chiellini, Benatia, Sciglio, Marchisio, Pjanic, Khedira, Costa, Mandzukic, Higuain

Tottenham: Lloris, Davies, Vertonghen, Sanchez, Aurier, Dembele, Dier, Wanyama, Eriksen, Alli, Kane

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu bugün başlıyor

Buffon’un son hedeflerinden biri Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak

Basel- Manchester City Muhtemel 11‘ler

Basel: Vaclik, Michael Lang,  Suchy,  Balanta, Stocker, Serey Die, Petretta, Taulant Xhaka, Ricky van Wolfswinkel, Dimitri Oberlin, Mohamed Elyounoussi

Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Sterling, İlkay Gündoğan, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Fernandinho, Zinchenko, Agüero

Şampiyonlar Ligi’nde program

Tümü TSİ 22.45’te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı ise şöyle;

13 Şubat

Basel  – Manchester City
Juventus – Tottenham

14 Şubat

Real Madrid – Paris Saint-Germain
Porto – Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu bugün başlıyor

Bu gecenin diğer maçı Basel ile Manchester City arasında

20 Şubat

Bayern Münih – Beşiktaş
Chelsea – Barcelona

21 Şubat

Shakhtar Donetsk – Roma
Sevilla – Manchester United

Şampiyonlar Ligi gol krallığı
1- Ronaldo (9 gol)
2- Cavani (6 gol)
2- Neymar (6 gol)
2- Firmino (6 gol)
2- Ben Yedder (6 gol)
2- Kane (6 gol)
7- Salah (5 gol)
7- Coutinho (5 gol)
7- Aboubakar (5 gol)

Yorumlar

yorumlar

Related Items

Yorum yapmak için giriş yapın Giriş

Leave a Reply