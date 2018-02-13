UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu bugün başlıyor

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Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu maçları bugün oynanacak 2 maçla başlıyor. Bu gece oynanacak mücadele İsviçre Ligi’nde ikinci sırada bulunan Basel, Premier Lig’de harikalar yaratan Manchester City’i sahasında konuk edecek. Gecenin en önemli maçında İtalyan devi Juventus ve İngiltere temsilcisi Tottenham karşı karşıya gelecek. Bu maçların rövanşında takımlar 7 Mart Çarşamba günü karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu bu akşam başlıyor!
Juventus: Buffon, Sandro, Chiellini, Benatia, Sciglio, Marchisio, Pjanic, Khedira, Costa, Mandzukic, Higuain
Tottenham: Lloris, Davies, Vertonghen, Sanchez, Aurier, Dembele, Dier, Wanyama, Eriksen, Alli, Kane
Basel: Vaclik, Michael Lang, Suchy, Balanta, Stocker, Serey Die, Petretta, Taulant Xhaka, Ricky van Wolfswinkel, Dimitri Oberlin, Mohamed Elyounoussi
Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Sterling, İlkay Gündoğan, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Fernandinho, Zinchenko, Agüero
Tümü TSİ 22.45’te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı ise şöyle;
Basel – Manchester City
Juventus – Tottenham
Real Madrid – Paris Saint-Germain
Porto – Liverpool
Bayern Münih – Beşiktaş
Chelsea – Barcelona
Shakhtar Donetsk – Roma
Sevilla – Manchester United
Şampiyonlar Ligi gol krallığı
1- Ronaldo (9 gol)
2- Cavani (6 gol)
2- Neymar (6 gol)
2- Firmino (6 gol)
2- Ben Yedder (6 gol)
2- Kane (6 gol)
7- Salah (5 gol)
7- Coutinho (5 gol)
7- Aboubakar (5 gol)
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