UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2’nci hafta maçları başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2’nci hafta maçları bu akşam oynanacak 8 maçla başlıyor, heyecan devam ediyor…

İlk haftası geride kalan maçlar beklentiyi yükseltti. Bol bol gol izlediğimiz UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2’nci hafta maçları için de aynı performansı bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçlarından öne çıkan notlara baktığımızda 3,37’lik gol ortalaması iştahımızı kabartıyor.

E Grubu: 1’er puanlı takımların grubu

Maribor, Spartak Moskova’yla, Liverpool-Sevilla’yla berabere kalmıştı. 4 takımın da 1’er puanı var. Bugün Sevilla evinde Maribor’u ağırlıyor. Liverpool ise Rusya deplasmanında Spartak Moskova’ya konuk oluyor.

F Grubu: City-Şahtar liderlik aşkına

Deplasmanda Feyenoord’u 4-0’la geçen Manchester City, Napoli’yi 1-0’la deviren Şahtar’ı evinde konuk edecek. Feyenoord ve Napoli’yse ilk puanlarını almak için İtalya’da kozlarını paylaşacak.

G Grubu: Beşiktaş liderliği koruma aşkına

Deplasmanda Porto’yu 3-1’le geçen Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. Deplasmanda alınan 3 gollü galibiyetle liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, evinde Monaco’yla berabere kalan RB Leipzig’i ağırlıyor. Gecenin diğer maçında Porto, Monaco deplasmanına konuk olacak.

H Grubu: Kritik maç

Apoel’i evinde 3-0’la geçen son şampiyon Real Madrid, Tottenham karşısında 3-1 mağlup olan Borussia Dortmund deplasmanına konuk oluyor. Bu kritik maç grubun kaderini değiştirecek nitelikte bir maç olacak. Tottenham ise güçsüz rakibi Apoel’e konuk olacağı maçta 3 puan arayacak.

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