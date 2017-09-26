UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2’nci hafta maçları başlıyor!

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İlk haftası geride kalan maçlar beklentiyi yükseltti. Bol bol gol izlediğimiz UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2’nci hafta maçları için de aynı performansı bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçlarından öne çıkan notlara baktığımızda 3,37’lik gol ortalaması iştahımızı kabartıyor.
Maribor, Spartak Moskova’yla, Liverpool-Sevilla’yla berabere kalmıştı. 4 takımın da 1’er puanı var. Bugün Sevilla evinde Maribor’u ağırlıyor. Liverpool ise Rusya deplasmanında Spartak Moskova’ya konuk oluyor.
Deplasmanda Feyenoord’u 4-0’la geçen Manchester City, Napoli’yi 1-0’la deviren Şahtar’ı evinde konuk edecek. Feyenoord ve Napoli’yse ilk puanlarını almak için İtalya’da kozlarını paylaşacak.
Deplasmanda Porto’yu 3-1’le geçen Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. Deplasmanda alınan 3 gollü galibiyetle liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, evinde Monaco’yla berabere kalan RB Leipzig’i ağırlıyor. Gecenin diğer maçında Porto, Monaco deplasmanına konuk olacak.
Apoel’i evinde 3-0’la geçen son şampiyon Real Madrid, Tottenham karşısında 3-1 mağlup olan Borussia Dortmund deplasmanına konuk oluyor. Bu kritik maç grubun kaderini değiştirecek nitelikte bir maç olacak. Tottenham ise güçsüz rakibi Apoel’e konuk olacağı maçta 3 puan arayacak.
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