UEFA Uluslar Ligi’nde kura heyecanı

Euro 2020’ye katılım hakkı veren UEFA Uluslar Ligi’nde kuralar bugün çekiliyor

UEFA Uluslar Ligi’nde oynanacak karşılaşmaların belirlenmesi için İsviçre’nin Lozan kentinde TSİ 14.00’te gerçekleştirilecek kura çekimine UEFA’ya üye 55 ülkenin temsilcileri katılacak.

UEFA Uluslar Ligi dört ligden oluşuyor. A, B, C, D olarak ayrılan liglerdeki ülkelerin ayrımı UEFA kat sayılarına göre yapıldı. A liginde en iyi on iki, B liginde sonraki on iki, C liginde on beş, D liginde ise on altı takım mücadele edecek. A ve B ligleri üç takımlı dört gruptan; C grubu bir tane üç, üç tane de dört takımlı gruptan; D grubu ise dört takımlı dört gruptan oluşacak. Yani toplamda 16 grup olacak. Her gruptaki takım, birbiriyle iki kez karşılaşacak. Maçlar da Eylül-Kasım 2018’de oynanacak.

UEFA Uluslar Ligi torbaları şöyle:

A Ligi

1. torba: Almanya, Portekiz, Belçika, İspanya

2. torba: Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya

3. torba: Polonya, İzlanda, Hırvatistan, Hollanda

B Ligi

1. torba: Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya

2. torba: İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek

3. torba: Kuzey İrlanda, Danimarka, Çekya, Türkiye

C Ligi

1. torba: Macaristan, Romanya, İskoçya, Slovenya

2. torba: Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk, Norveç

3. torba: Karadağ, İsrail, Bulgaristan, Finlandiya

4. torba: Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Litvanya

D Ligi

1. torba: Azerbaycan, Makedonya, Belarus, Gürcistan

2. torba: Ermenistan, Letonya, Faroe Adaları, Lüksemburg

3. torba: Kazakistan, Moldova, Lihtenştayn, Malta

4. torba: Andorra, Kosova, San Marino, Cebelitarık

Turnuva tarihleri

Birinci hafta: : 6-8 Eylül 2018

İkinci hafta: 9-11 Eylül 2018

Üçüncü hafta: 11-13 Ekim 2018

Dördüncü hafta: 14-16 Ekim 2018

Beşinci hafta: 15-17 Kasım 2018

Altıncı hafta:18–20 Kasım 2018

Final kuraları: 2018 Aralık’ın başında çekilecek

Finaller: 5-9 Haziran 2019

UEFA EURO 2020 dörtlü final kuraları: 22 Kasım 2019

UEFA EURO 2020 dörtlü finalleri: 26-31 Mart 2020

Yorumlar

yorumlar