ufkunuzu-açacak-10-bilgi

Topla oynama sayısı

Ligue 1 maçlarında yapılan araştırmalara göre futbolcular bir maçta ortalama 47 kez topla buluşuyormuş. Bu da 90 dakikalık bir maçın her iki dakikasında bir topa dokundukları anlamına geliyor. Pozisyonlara baktığımızda ise savunmacıların ortalama 56, forvetlerin ise ortalama 35 kez topla buluştuğunu görüyoruz.

Akıl Oyunları

Maç içinde karşılaşılan baskı ortamlarıyla başa çıkabilmek için zihinsel çalışmalar yapılmalıymış. Bangor Üniversitesi’nde zorlu durumlarda stresle nasıl başa çıkılacağına dair bir eğitim programı veriliyormuş.

Solaklara penaltı yasak!

350 penaltı atışı üzerinde yapılan araştırmalar, ilginç sonuçlar ortaya çıkarmış. 31 yaş ve üzeri oyuncular en yüksek yüzdeyle (yüzde 80) penaltı kullanırken forvetler yüzde 85, orta saha ile savunmacılar yüzde 70 isabet oranına sahipmiş. En düşük yüzdeyle penaltı atanlar ise solak oyuncularmış.

Kahve ağrılara iyi gelir

Adale ağrısı, bitkin bacaklar ve aldığınız darbeler, maçlardan sonra sıkıntı yaşamanıza neden olabilir. Bunun çözümü ise basit: Bir bardak kahve! Yapılan araştırmalar, kahve tüketiminin çalışma sonrası ağrıları azalttığını ortaya koymuş.

Acımı hisset

Yapılan bir araştırmaya göre futbol oynayanların acı eşiği, oynamayanlara göre daha yüksekmiş. Bu, fiziksel olarak daha güçlü oldukları ancak aldıkları darbeler sonrası hissettikleri ağrıların da daha ciddi olduğu anlamına geliyormuş.

Zeytinyağlı zamanı

Zeytinyağı, mutfaktaki yararlarına ek olarak futbolcuların sakatlıkla mücadele etmesine de yardımcı olup kemikleri güçlendiriyor ve sakatlık riskini azaltıyormuş.

Peynir yiyin formda kalın

Uyumadan önce yemek yersek kâbus göreceğimiz söylenir ama yapılan araştırmalara göre yatmadan önce peynir yemek, yoğun maç trafiğinde çok yararlı oluyormuş. Kazein proteini bulunduran peynirler, vücudun kendini yenileme sürecini hızlandırıyormuş.

Sesiniz çıksın

Milli maçlardan önce ulusal marş okumak, sizi bir adım öne taşıyormuş. Yapılan araştırmaya göre ilk 11’inde az ulusal marş söyleyen oyuncu olan takımlar turnuvaya erken veda ediyormuş.

Dizlere dikkat

Kadın futbolcular erkeklere oranla iki kat daha fazla diz sakatlığı yaşıyormuş. İsveçli araştırmacılar kadınların maçlardan önce farklı ısınma yöntemleri kullanmaları gerektiğini belirtiyormuş.

Uzun hakem = Tempolu maç

Hakem ne kadar uzun boylu olursa maçlar o kadar iyi yönetiliyormuş. Boy, vücut dili ve otorite alanlarında yapılan araştırmalara göre uzun boylu Bundesliga hakemleri, maçlarda faulleri ve oyuncu hareketlerini daha iyi değerlendirip oyunu daha az durduruyor, böylece de maçın daha heyecanlı geçmesini sağlıyormuş.

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