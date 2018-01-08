Usain Bolt ve futbol sevdası artık resmileşebilir!

Jamaikalı efsanevi atlet Usain Bolt kafasına koydu: Antrenmanlara çıkacağım!

Atletizmde kırılmadık rekor bırakmayan ancak aklı hep futbolda olan 31 yaşındaki efsane isim artık işi resmiyete dökmeye hazır. Usain Bolt yeni macerasına ilk adımı Almanya’da Bourissa Dortmund’la atıyor.

Kariyerinin son yarışında talihsizce sakatlanan ve hamstringini yırtan Bolt, “Sakatlığım iyi durumda ve tamamen geriye döndüm diyebilirim. En büyük hayalimden biri Manchester United’a gitmek. Eğer Dortmund yeterince iyi olduğumu söylüyorsa, futbol için eğitim alacağım” dedi.

Bolt’un büyük bir Manchester United taraftarı olduğu ve futbolcu olarak hayatına devam etmek istediği bilenen bir gerçek. En yakın arkadaşlarından biri olan Manchester United’ın yıldız orta saha oyuncusu Pogba ile çapraz spor geçişinin nasıl yapılacağını hakkında bilgi aldığı da biliniyor.

Bolt, “Bir şansımın olduğunu düşünüyorum, çok futbol maçı izliyorum ve oynuyorum, iyi bir eğitim sürecinden sonra başarılı olacağımdan kuşku duymuyorum” ifadelerini kullandı. Hangi bölgede oynamak istediği sorulduğunda “Şahsen kanat oynamak isterim, ancak herkesi dinleyip futbolcularla konuşup ortak bir karar da alınabilir” cevabını verdi.

Jamaikalı atlet, “Sprint eğitimini özlüyorum, rekabeti özlüyorum ve kalabalık önünde olmayı özüyorum. Büyük bir kariyerim var ama bir gün Şampiyonlar Ligi Kupası kazanacak olursam o kupa en az 100 metre madalyası kadar önemli olacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Bolt’un menajeri Ricky Simms, “Sponsor firmamızın CEO’sunun da referansıyla Usain Bolt, Borussia Dortmund antrenmanlarına çıkacak” dedi.

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