Ustalık dersleri: Fernando ile rakibin ataklarını önleme

Galatasaray’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, “kirli işleri” nasıl yaptığını anlatıyor

1 Dengeli oyna

Pozisyonunu kaybetmemeye çalış

“Defansif orta saha oyuncusuysanız daima doğru bölgede durmanız gerek. Tabii bu, duruma göre değişir ama oyunu çok iyi okumalısınız. İşiniz daha ziyade topsuz oyundan ibaret. Takımınız hücuma çıkarken onları desteklemeye hazır olun ama olası bir kontratak tehlikesi için güvenliği elden bırakmayın! Takımın savunma-hücum dengesi size bağlı.”

2 Rakibi tanı

Maç öncesi hazırlığını iyi yap

“Rakibin oyun stilini bilmelisiniz. Kısa pas mı yaparlar, yoksa uzun top oynamayı mı severler? Topla çabuk mu, yoksa düşük tempoda mı oynarlar? Kısa pas yapmayı seven bir oyun kurucuya karşı yakın oynayın; böylece verkaç yapmasını engellersiniz. Ayağı çabuk oyunculara karşı ise biraz mesafeli durun; bu sayede, yaptıkları hareketin yönüne doğru dönebilirsiniz.”

3 Hocanı dinle

Potansiyeline ulaş

“Porto’daki teknik direktörüm Jesualdo Ferreira’ya çok şey borçluyum. Taktik bilgimin gelişmesinde büyük katkısı var. Doğal bir yeteneğim var ancak bu tek başına yeterli değil. Sıkı çalışmalı, hocanızı dinlemeli ve oyununuzun her alanını geliştirmelisiniz. Futbol beyinle oynanan bir oyun ve sahayı rakibinizden daha iyi kullanmak için zeki olmalısınız.”

4 Hıza karşı gücünü kullan

Agresif ol

“Hızlı bir oyuncuyu savunmak ciddi bir kabus olabilir. Bu tür oyuncuları durdurmak için yapmanız gereken, pasın gelmesini beklemek ve onlar topa dokunamadan yaklaşmak. Bire birde ise durum daha zor; zira fazla yaklaşırsanız sizden kurtulurlar, fazla uzakta durursanız ani bir deparla sizi geçerler. Vücudunuzu ve beyninizi kullanmalısınız.”

5 Doğru kararı ver

Pas yaparak tehlikeyi uzaklaştır

“Baskı altında topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırmaya çalışın ancak markajdaki arkadaşınıza pas verirseniz sorun çıkabilir. Bu yüzden riske girmeden topu güvenli bir yere yollayın. Bazı antrenörler topu aldığınız anda hücuma çıkmanızı isterken; bazıları ise topu, takımın yaratıcı oyuncularına vermenizi söyler. Bu kararı verme konusunda kendinize güvenin.”

6 İşini sevmeyi öğren

Sahip olduklarının kıymetini bil

“Porto’ya gelmeden önce Vila Nova’da oyun kurucuydum. Porto’da ön libero olunca ‘Bunu istemiyorum’ dedim. Gol atmaya alışıktım ancak orada benden rakibin hücumlarını bozmam istendi. Defansif orta saha oynuyorsanız faydasız bir iş yaptığınızı düşünebilirsiniz ancak daha sonra görevinizin önemini anlarsınız. Az gol atsanız da takımın dengesini sağlamak sizi mutlu eder.”

BİLİYOR MUYDUNUZ?

Fernando, Porto’da oynarken “Ahtapot” lakabını almıştı. 2014-15 sezonunda yüzde 91 pas isabetiyle Yaya Toure, David Silva ve Fernandinho’yu geçerek bu alanda takımının en başarılı ismi oldu.

Yorumlar

yorumlar