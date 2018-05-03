Ustalık: Jermain Defoe’den 6 adımda gol vuruşu!

Yıllarca Tottenham forması terleten Bournemouth’un tecrübeli forveti, pozisyon almaktan kaleciyi aldatmaya gol vuruşu taktiklerini FourFourTwo’ya anlattı

1- Hedef

Alt köşelere hedef alın

Ian Wright bana hep şöyle der: ‘En önemli şey hedefi bulmaktır.’ Kalecinin işini en zorlaştıran şey de alt köşelere giden toplardır. Ben de bazen antrenmanlardan sonra, kimi zaman birkaç saat ekstra olarak bunun üzerine çalışırım. Çalışırken de topun hızının gerçek maçtaki gibi olmasına özellikle dikkat ederim. Böylece her şey daha gerçekçi olur ve kazandığınız çabukluk da sizi diğer oyunculardan farklı kılar.”

2- Aldatmak

Kaleciyi ters ayakta yakalayın

Kaleciyi alt etmek için yapacağınız şeylerden biri de onun beklemediği anda şut atmaktır. Kulağa basit geliyor ama her kaleci topa uçmadan önce adım alır. Erken şut atarsanız kaleciyi adım almadan yakalarsınız ve top ağlarla buluşur. Bir başka taktik de topu çektiğiniz yönün tersine vurmaktır. Kaleye yüzümü döndüğümde topu sağa çekip sola vururum ve kaleci ters ayağı üstünde yakalanır, vuruşum da gol olur.”

3-Tuzağa düşme

Savunmacılardan kurtulmaya çalışın

Ofsayta düşmekten kaçmada en önemli nokta doğru zamanda hareketlenmektir. Stoperler geri gelip top almanızı ya da kanatlara açılmanızı sevmez. Yer değiştirip onların dengesini bozarsanız her şey kolaylaşır. Ayrıca takım arkadaşlarınızı iyi tanımalısınız. Örneğin Tom Huddlestone’un topla buluştuğunda beni pozisyona sokmak için pas atmaya çalışacağını bilirim. Top ona geldiğinde ben de koşmak için hazırlanırım.”

4-Bire bir

Kaleci ile karşı karşıyayken…

Yapmanız gereken en önemli şey kendinize güvenmek ve sakin olmaktır. Aksi takdirde topu kötü istop edebilir ya da şut çekmekte aceleci davranabilirsiniz. Kullanabileceğiniz taktiklerden biri karşı karşıya kaldığınızda kaleciyle göz göze gelmektir (bir yöne bakıp diğer yöne hareket edin). Benim yaptığım ise genellikle kalecinin hareketini yapmasını beklemektir. Böylece açılıp üstünüze gelir ya da ayaklarınıza atlar. Öyle yaparsa onu çalımlamayı ya da topu üzerinden aşırtmayı deneyebilirsiniz. Tabii bunu yapmak için de kendinize güvenmeli ve sakin olmalısınız.”

5- Ortayı gol yapmak

Hazırlıklı olun

“Önemli olan zamanlamadır: Dünya Kupası’nda Slovenya’ya attığım golün sırrı da buydu. Topun gelişine göre ceza sahasında doğru yer almalısınız. Bunu yapmak için de takım arkadaşlarınızı iyi tanımalısınız. Örneğin; Aaron Lennon topu ön direğe kesmeyi sever. Benim işim de topun gittiği yerde olmaktır. Geçmişte ona ‘Topu ön direğe kestiğinde orada olmazsam beni vur!’ demiştim. Bu kesinlikle benim hatam olurdu. Ayrıca orta gelmeden savunmacıların arkasında bulunmalısınız. Slovenyalı savunmacılar top gelirken beni aradıklarında ben çoktan topla buluşup golü yapmıştım.”

6-Topu tutun

Rakiple topun arasında durun

“Burada kilit nokta fiziksel olarak güçlü olmanızdır. Topu tutmak için vücudunuzu rakiple topun arasına koymalısınız. Bunun için de güçlü olmalısınız. Maçlarda bazen orada olduğumu bilsin diye rakibi formasından çeker ya da ona omuz atarım. Kafa topu geldiğinde vücudumu göğsüne dayarım ve onu biraz iterim. Böylece rakiple top arasına girer ve pas atmak ya da dönmek için zaman kazanırım. Günümüz futbolunda fiziksel mücadeleden kaçan oyuncuların başarılı olmaları çok zor. Artık 30 ya da 40 sene önceki gibi rakipler size kolay fırsat tanımıyorlar.”

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