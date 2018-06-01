Ustalık: Wayne Rooney

Rooney büyük maçlardan önce hazır olmak için neler yaptığını FourFourTwo ile paylaşıyor

Uyku

İdeal uyku süreniz 8 saat olmalı

“Her gece 8, öğlenleri de 1 ya da 2 saat uyumaya çalışırım. Antrenmanlarda en iyi performansınızı sergilemek için 8 saat yeterlidir. Yine de uykum yoksa boş yere kendimi zorlamam. Genelde iyice uykum geldiğinde yatarım; bu da ortalama saat 23:00 ya da 23:30 gibi olur. Genelde gece maçların- dan sonra uyumak zordur. Eve geldiğinizde saat gece yarısını geçmiştir. Uyumanız da saat 04:00’ü bulur. Ertesi gün elbette yorgun hissedersiniz ve bu da performansınızı olumsuz etkiler.”

Hayal etmek

Maçı zihninizde oynayın

“Maçlardan önceki gecelerde mutlaka ertesi günkü maçı zihnimde oynarım. Hatta daha iyi konsantre olmak için malzemecimize maçta hangi formaları giyeceğimizi sorarım. Bu, çocukluğumdan beri sürekli yaptığım bir şey. Maçta karşılaşacağınız durumlara hazırlıklı olmanızı sağlayan bir çalışma yöntemi. Bunu genelde yatarken yaparım. Orta, yerden gelirse ne yaparım? Topa vurmak için ne tür koşular yapmam gerekir? Kısacası performansımı yüzde 1 de olsa artıracak her şeye hazırlıklı olmaya çalışırım.”

Yemek

Maçlardan önce yemek saatinizi iyi ayarlayın

“Maçlardan önceki akşam genelde tavuk, makarna ve balık yerim; bir anlamda normal insanlar gibi beslenirim. Eğer maç erken saatteyse bir önceki akşam elimden geldiğince çok yerim çünkü ertesi sabah fazla yemek hiç sağlıklı değildir. Maçtan hemen önce de genelde muz yerim. Zaten soyunma odasında gerekli yiyecek ve içecekler bulunuyor.”

Rutin

Rahat kalmak çok önemlidir

“Bazı oyuncular maçlardan önce soyunma odasında sürekli aynı şeyleri yapar; bazıları da tamamen farklı şeyler… Ben yaklaşık 15 dakika boyunca pedal çeviririm. Daha sonra biraz açma-germe hareketi yapar ve vücudumu rahatlatırım. Bazı oyuncular ise uğur olsun diye her maçtan önce aynı şeyleri yaparlar. Benim bu tür batıl inançlarım yoktur. Ben sadece maça konsantre olmaya çalışırım. Soyunma odası bunun için gayet uygun bir yer.”

Müzik

Takımı bir araya toplayın

“Patrice Evra maçtan önce soyunma odasında herkese müzik dinletmek ister. Genelde de Fransızca hip-hop tarzı bir şeyler tercih eder. Bu bazı oyuncuların hoşuna gider, bazılarınınsa gitmez ancak yine de herkes bir şekilde şarkılara eşlik eder. Bence bu durum her oyuncunun kendi iPod’unu dinlemesinden daha iyidir.”

Son 1 saat

Stres yapmayın

“Maç başlamadan 40 dakika önce soyunma odasında bir şişe enerji içeceği içerim. Daha sonra ısınmak için sahaya çıkarım ve bu da yaklaşık yarım saat sürer. Santradan 10 dakika önce tekrar soyunma odasına döner, formamı giyer, tekmeliklerimi takar ve sahaya çıkarım. Esas zor olansa bundan önceki bir saat; oturduğunuz yerde sıkılırsınız ve maçın bir an önce başlamasını beklersiniz. Benim tercihim kafamı olabildiğince rahatlatmak için mutlaka uğraşacak bir şeyler bulmaktır; örneğin bilgisayar oyunu oynamak. Her oyuncu kendine uyan şeyi yapar.”

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