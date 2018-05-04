Ustalık | Xavi: Pas verme sanatı

İspanyol maestroya kulak verirseniz siz de atacağınız isabetli paslarla takım arkadaşlarınızı mutlu edebilirsiniz!

Kafanı kaldır

Çevreni iyi kontrol et

“Barcelona’da bana öğretilen ilk şey, kafamı sürekli havada tutmak oldu. Top size geldikten sonra etrafınıza bakarsanız ne olup bittiğini anlayamazsınız. Topla buluşmadan çevrenizi kontrol ederseniz bütün boş alanların farkına varırsınız. Size en yakın rakip oyuncunun nerede bulunduğunu ve isabetli pas vermek için sahip olduğunuz seçenekleri daha iyi belirlersiniz.”

Bir sonraki hamleni belirle

Kat edecek alan ara

“Topla buluştuğumda çevremi iyi kontrol etmiş olurum; bu yüzden hamle yapacak kadar vaktim olup olmadığını ya da rakip oyuncunun bana ne kadar yakın olduğunu bilirim. En önemli nokta bu. Baskı altındaysam topla fazla oynamadan rakibin kapmasını engellemeye çalışırım. Yani aslında rakip oyunculardan uzak kalmak için fırsat ararım. Daha sonra da topu takım arkadaşlarıma verecek pozisyonu kovalarım.”

Pası kurgula

Arkadaşlarının ne istediğini düşün

“Pas verirken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de topun gideceği oyuncunun en uygun şekilde topla buluşmasıdır. Öncelikle markaj altında olmayan bir oyuncunu ararım. Yanında savunmacı olan bir arkadaşınıza pas verirseniz onu zor duruma sokmuş olursunuz. Daha sonra hangi ayağını daha iyi kullandığını düşünüp ona göre pas veririm. Topla buluştuktan sonra daha rahat hareket etmesi için bu çok önemli.”

Pasın şiddeti önemli

Pozisyona göre tekniğini belirle

“İsabetli pas verirken en önemli noktalardan biri de pasın şiddeti. Takım arkadaşınız kaleye şut çekecek pozisyondaysa sert pas atmalısınız çünkü bu sayede çektiği şut da daha sert olur. Özellikle orta yaparken buna dikkat edilmeli. Kısa paslarda şiddet değişkenlik gösterebilir. Takım arkadaşınızın etrafında rakip olup olmadığına bakmalısınız; topu istop mu edecek yoksa tek pas mı oynayacak, bu çok önemli.”

Pası ver, boşa kaç

Tiki-taka stili

“Kulağa kolay gelse de bu stili öğrenmek biraz zordur. Ben futbolda bu sayede hayatta kaldım diyebilirim! Fiziksel olarak güçlü ya da uzun boylu değilim; o yüzden sürekli topla buluştuğumda daha rahat hareket edebilmek için boş alan ararım. Yani her maçta durmadan koşmam gerekebilir. Bu sayede takım arkadaşlarıma daha iyi pas açıları yaratırım. Pas verdikten sonra boşa kaçarsam onların da işi kolaylaşır.”

Asist yapmayı sev

Pozisyon yaratmak güzeldir

“Dünyanın en güzel duygusu asist yapmak. Golle sonuçlanan pozisyonda son pası verdiğinizde ‘Vay be, gerçekten de şahane bir şey!’ diye düşünürsünüz. Oyunu kanatlara açmak için verdiğiniz bir pas sonrası yapılan ortayla gelen gol de aynı şekilde güzeldir. Tabii en güzeli de savunma hattı arasından attığınız ve takım arkadaşınızı rakip kaleciyle karşı karşıya bıra- kan pasta hissettikleriniz. 2011 Şampiyonlar Ligi fina- linde Pedro’ya attığı pas benim için çok özeldir.”

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