Fenerbahçe’de bekleneni veremediği için yedek kulübesinden çıkamayan Van der Wiel, Cagliari’den sonra şansını MLS’de deneyecek

MLS takımlarından Toronto’ya miktarı henüz açıklanmayan bir ücret karşılığında imza atan Van der Wiel, antrenmanlara katılmak üzere Toronto’ya taşındı. 29 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu sezon Serie A’da yalnızca 5 karşılaşmada forma giyebilmiş, Fenerbahçe‘deki performansından sonra risk alarak kendisini transfer eden Cagliari’yi kararından dolayı pişman etmişti.

Toronto başkan yardımcısı Tim Bezbatchenko, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada yeni transferlerini Toronto’ya getirmekten heyecan duyduklarını söyledi. “Van der Wiel, Avrupa’nın büyük kulüplerinde oynamış ve ülkesini çok uluslu turnuvalarda temsil etmiş deneyimli bir oyuncu. Sürekili gelişimi hedefleyen kulübümüzde onun tecrübelerine ihtiyacımız olacak. Yeni futbolcumuz bugüne kadar sürekli olarak kazanan takımların formasını giydi ve kupalar kazanmayı alışkanlık haline getirmiş takımlarda bulundu. Bizimle de bu alışkanlığını sürdürmeye devam edeceğini umuyoruz.”

MLS’de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Toronto, ligin başlayacağı Mart ayına kadar hazırlıklarına devam ediyor.

Yorumlar

yorumlar