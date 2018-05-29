Ve Fabinho Liverpool’da

Liverpool, Monaco forması giyen Brezilyalı yıldız Fabinho ile anlaşmaya vardı

Şampiyonlar Ligi’nde dramatik bir mağlubiyet alan Liverpool’da transfer dönemi erkenden başladı. Coutinho’nun satılması, Emre Can’ın ayrılacak olması, Milner’ın ilerleyen yaşı ve Ox Chamberlain’in sakatlığı düşünüldüğünde orta sahada neredeyse alternatifsiz kalan Klopp, Monaco’dan Fabinho ile anlaşarak o bölgeye takviyede bulundu.

Fabinho transferi sonrası Klopp,”Çok önemli bir oyuncuyu transfer ettik. O, hem 6 numara hem 8 numara hem de sağ tarafta oynayabiliyor. Bu çok havalı.” dedi. Kulüpten bonservis ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de gelen ilk bilgilere göre 55 milyon euro ve bonuslarla anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Liverpool, Fabinho’yu ise Twitter’da paylaştığı bu video ile duyurdu.

Yorumlar

yorumlar