Ve Süper Lig’de son hafta…

İnanılmaz maçlara ve çekişmeye sahne olan Süper Lig’de perde, bugün ve yarın oynanacak maçlarla beraber kapanacak

Süper Lig’de haftanın programı;

18 Mayıs Cuma:

18:00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Serkan Tokat

18:00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor: Volkan Bayarslan

18:00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor: Zorbay Küçük

18:00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Ali Şansalan

18:00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor: Bahattin Şimşek

19 Mayıs Cumartesi:

19:00 Göztepe-Galatasaray: Cüneyt Çakır

19:00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

19:00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım

19:00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

Şampiyonluk şansı en yüksek takım Galatasaray

Galatasaray’a şampiyonluk için Göztepe karşısında 1 puan yeterli olacak. Galatasaray’ın kaybetmesi, Başakşehir’in ve Fenerbahçe’nin kazanması durumunda Başakşehir şampiyonluğa ulaşacak. F.Bahçe’nin şampiyonluğu içinse G.Saray’ın yenilmesi ve Başakşehir’in puan kaybetmesi lazım.

29 sene sonra

Gençlerbirliği 29 sene sonra ilk kez küme düşerek taraftarlarını üzdü. Son lig maçında Bursaspor’u konuk edecek başkent temsilcisi bu maçla beraber TFF 1’lig’in yolunu tutacak.

Küme düşen takımlar

Son haftaya girilirken yalnızca küme düşen takımlar belli oldu. Üst üste 13 mağlubiyet alan Karabükspor haftalar önce küme düşerken, iki Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ve Osmanlıspor da Karabükspor’un ardından küme düşen takımlar oldu.

Rekora 1 kala

Bafetimbi Gomis, Göztepe karşılaşmasında 1 gol atması halinde Alex’in 28 gollük rekorunu kırıp Süper Lig tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olmuş olacak.

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