Ve Süper Lig’de son hafta…

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18 Mayıs Cuma:
18:00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Serkan Tokat
18:00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor: Volkan Bayarslan
18:00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor: Zorbay Küçük
18:00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Ali Şansalan
18:00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor: Bahattin Şimşek
19 Mayıs Cumartesi:
19:00 Göztepe-Galatasaray: Cüneyt Çakır
19:00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
19:00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım
19:00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
Galatasaray’a şampiyonluk için Göztepe karşısında 1 puan yeterli olacak. Galatasaray’ın kaybetmesi, Başakşehir’in ve Fenerbahçe’nin kazanması durumunda Başakşehir şampiyonluğa ulaşacak. F.Bahçe’nin şampiyonluğu içinse G.Saray’ın yenilmesi ve Başakşehir’in puan kaybetmesi lazım.
Gençlerbirliği 29 sene sonra ilk kez küme düşerek taraftarlarını üzdü. Son lig maçında Bursaspor’u konuk edecek başkent temsilcisi bu maçla beraber TFF 1’lig’in yolunu tutacak.
Son haftaya girilirken yalnızca küme düşen takımlar belli oldu. Üst üste 13 mağlubiyet alan Karabükspor haftalar önce küme düşerken, iki Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ve Osmanlıspor da Karabükspor’un ardından küme düşen takımlar oldu.
Bafetimbi Gomis, Göztepe karşılaşmasında 1 gol atması halinde Alex’in 28 gollük rekorunu kırıp Süper Lig tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olmuş olacak.
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