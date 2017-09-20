Vodafone Park, 2019 UEFA finallerinden birine ev sahipliği yapabilir

UEFA bugün 2019 yılındaki organizasyonlarına ev sahipliği yapacak stadyumları açıklayacak, listede Vodafone Park da yer alıyor!

UEFA Haziran ayında; Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak takımların listesini hazırlamıştı. Vodafone Park da listenin favori adaylarından biri. Vodafone Park, UEFA Avrupa Ligi finali veya UEFA Süper Kupa finali için adaylığını koymuştu. Aday statların listesi;

UEFA Şampiyonlar Ligi

Olimpiyat Stadı (Bakü-Azerbaycan)

Estadio Metropolitano (Madrid-İspanya)

UEFA Avrupa Ligi

Vodafone Arena (İstanbul-Türkiye)

Olimpiyat Stadı (Bakü-Azerbaycan)

Dinamo Arena (Tiflis-Gürcistan)

Frankfurt Stadı (Frankfurt-Almanya)

Arena Stuttgart (Stuttgart-Almanya)

Hampden Park ( Glasgow-İskoçya)

Estadio Ramon Sanchez Pizjuan (Sevilla-İspanya)

UEFA Süper Kupa

Vodafone Park (İstanbul-Türkiye)

Qemal Stafa Stadı (Tiran-Arnavutluk)

Stadium de Toulouse (Toulouse-Fransa)

Florin Albert Stadı (Budapeşte-Macaristan)

Sammy Ofer Stadı (Haifa-İsrail)

Astana Arena (Astana-Kazakistan)

Windsor Park (Belfast-Kuzey İrlanda)

Arena Gdansk (Gdansk-Polonya)

Narodowy Stadı (Varşova-Polonya)

Estadio Metropolitano (Madrid-İspanya) stadının yeni yapılması ve loca sayılarının yeterli olmaması Şampiyonlar Ligi finalinin, Olimpiyat Stadı (Bakü-Azerbaycan)’da oynanacağını gösteriyor. Eğer Şampiyonlar Ligi finali Bakü’de oynanırsa UEFA Avrupa Ligi’nde İstanbul’un en güçlü rakibi Sevilla olacak. Olası Estadio Ramon Sanchez Pizjuan seçimiyse UEFA Süper Kupa finalinde bizi en güçlü aday olarak öne çıkartacak.

Ülkemizde son yıllarda yapılan modern statlar, Vodafone Park’ın etüt çalışması ve coğrafi konumu bu kategoride bizi favoriler arasına sokuyor.

Ülkemizde daha önce Şampiyonlar Ligi finali ve o zamanki adıyla UEFA Kupası finali olmuştu. 2005 yılındaki Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki unutulmaz geri dönüşler listesinin ilk sırasında yer alan Liverpool-Milan maçına ev sahipliği yapan İstanbul, Liverpool’un 3-0’dan dönerek Şampiyonlar Ligi’ni kazanmasına şahit olmuştu.

2009 yılında UEFA Kupası finaline, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı ev sahipliği yapmıştı. Finalde Şahtar Donetsk ve Werder Bremen takımları karşı karşıya gelmiş, normal süresi 1-1 biten maçı uzatmada bulduğu golle 2-1 kazanan Şahtar Donetsk UEFA Kupası’nın sahibi olmuştu.

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