Wayne Rooney, Manchester City’ye attığı golle tarihe geçti

Premier Lig’in ikinci haftası geride kalırken, Manchester United formasıyla efsane olan Wayne Rooney, attığı golle tarihe geçti

Zlatan İbrahimoviç’in sakatlığından sonra Manchester United’da kendisine duyulan ihtiyaç Wayne Rooney’nin özgüvenini yükseltmişti. Kumar bağımlılığı ve uzun süre yedek kalmanın yarattığı yıpranmanın etkilerinden kurtulan futbolcu kendisini toparladı. Daha önce mümkün olduğunda sahada kalacağını söyleyen futbolcu kariyeri için planlarını değiştirmiyor. “Yaşlı değilim, sadece 31 yaşımdayım ve oynayabildiğim kadar daha futbol oynayacağım.” Rooney, attığı golle tarihe geçti ve söylediklerini yapmakta zorlanmayacak gibi görünüyor.

Premier Lig’in ikinci hafta maçlarından Manchester City-Everton mücadelesinde Everton, Rooney’nin attığı golle 1—0 öne geçti. Daha sonra skor 1-1’le eşitlense de futbolcu bir rekora imza attı. Rooney, bu golle Premier Lig’deki 200’üncü golüne ulaşmış oldu. Bu golün Rooney için başka bir anlamı daha var, zira 50’nci ve 150’nci gollerini de Manchester City ağlarına göndermişti! Futbolcunun attığı golle tarihe geçmesi bir yana böyle bir istikrarı bir daha kim yakalayabilir bilmiyoruz!

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