Wenger muradına erdi! Aubameyang Arsenal’de

Nereye gidecek? Takımda mı kalacak? Bu sorular yanıtını buldu! Aubameyang Arsenal’de

Premier Lig’de liderin 23 puan gerisinde bulunan Arsenal, dün gece Swansea karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiyetin ardından ilk 4 şansını da zora soktu. Wenger’in uzun süredir listesinde bulunan Aubameyang, 63 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal ile anlaşmaya vardı. Aubameyang Arsenal’de haftalık 180 bin sterlin kazanacak.

Dönem başında Olimpik Lyon’dan alınan Alexandre Lacazette, ilk haftalarda gösterdiği başarılı performansın ardından büyük düşüşe girdi. Son 10 maçta 1 gol atabilen Lacazette, büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Alexis Sanchez’in Manchester United’a transfer olması ve Oliver Giroud’un takımdan ayrılacağını da düşününce, gol yükünü çekecek oyuncu sayısı 1’e düşen Arsenal, Aubameyang’u kadrosuna katarak önemli bir hamlede bulundu.

Aubameyang kariyeri

Pierre Emerick Aubameyang, Bastia U19 takımıda forma giyerken Milan takımının alt yapısına transfer oldu. 1 sezon sonraysa A takıma yükseldi. 2008 yılında A takıma çıkartıldıktan sonra kendisini geliştirmesi için Fransa’nın Dijon takımına kiralık olarak gönderildi.

Dijon takımıyla 34 kez sahaya çıkan Aubameyang, burada 8 gol atma başarısı gösterdi. Sezon sonunda takımdan ayrılıp Lille takımına kiralandı. Bir sezon da burada kalan Gabonlu yıldız, 24 maçta 2 gol kaydetti. Sürekli kiralık olarak kariyerine devam eden Auba, 2010-11 sezonunda Monaco, 2011-12 sezonunda St.Etienne’e kiralandı. Ocak 2012’de bonservisiyle St.Etienne oyuncusu oldu. Burada 97 maçta 41 gol sevinci yaşadı.

Temmuz 2013’de Alman devi Borussia Dortmund’un radarına giren Auba, kendisini sarı-siyahlara bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Burada 213 maçta 141

gol atarak herkesin dikkatini çekti. Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Aubameyang, Lewandowski’nin gidişiyle takımının tek golcüsü olmuştu. Auba, artık gollerine Ada futbolunda devam edecek.

Yorumlar

yorumlar