10 numaralı formayı giyme tartışması nedeniyle Galatasaray’dan ayrılan Wesley Sneijder’in Fransa’ya uyum süreci pek de iyi geçmedi

Galatasaray’ın Belhanda’yı transfer etmesinden sonra çıkan “10 numara kimin olacak?” tartışmasında Galatasaray‘daki geçmişi yok sayılan ve buna tepki gösteren Wesley Sneijder’in kararı ayrılık olmuştu. Fransa’nın Nice kulübüne transfer olan futbolcu sezona iyi başlayamadı. 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun performansı Ligue 1’de mücadele eden kulüp için yeterli bulunmadı. Hollandalı futbolcu ligin son iki haftasında oynanan Monaco ve Rennais maçlarında kadroya girmeyi başaramadı.

Wesley Sneijder’in performansındaki düşüşün sebebi olarak fazla kiloları gösteriliyor. Takımının maçlarını tribünden izleyen futbolcunun kadrodaki alternatiflerini de düşünerek yakın zamanda ilk 11’e girmesi zor görünüyor. Ancak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara bakılırsa futbolcunun bunu önemsediği söylenemez.

Sneijder, Galatasaray’da bulunduğu süre boyunca 175 maça çıkmış; bu maçlarda 45 gol atıp, 44 de asist yapmıştı.

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