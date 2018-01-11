WRC’nin 2018 Araçları Tanıtıldı

25 Ocak’ta başlayacak Monte-Carlo Rallisi ile başlayacak olan Dünya Ralli Şampiyonası öncesinde bu sezon yarışacak WRC otomobilleri tanıtıldı

Birmingham’da gerçekleşen lansmanda hem takım patronları hem de birçok WRC pilotu hazır bulundu. Ford ile ortaklığını güçlendirerek daha da iddialı hale gelen M-Sport’un yeni Ford Fiesta’sı en çok dikkat eden otomobillerin başında geliyor. Fiesta WRC kadar Ford takımının şampiyon pilotu Sebastien Ogier’de yoğun ilgi gördü.

Bu sezon Ford’un dışında Hyundai, Toyota ve Citroen’in fabrika takımları şampiyonluk için mücadele edecek.

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