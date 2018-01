WRC’nin 2018 Araçları Tanıtıldı

Birmingham’da gerçekleşen lansmanda hem takım patronları hem de birçok WRC pilotu hazır bulundu. Ford ile ortaklığını güçlendirerek daha da iddialı hale gelen M-Sport’un yeni Ford Fiesta’sı en çok dikkat eden otomobillerin başında geliyor. Fiesta WRC kadar Ford takımının şampiyon pilotu Sebastien Ogier’de yoğun ilgi gördü.

Bu sezon Ford’un dışında Hyundai, Toyota ve Citroen’in fabrika takımları şampiyonluk için mücadele edecek.

Here it is, first images of our 2018 livery! #WRC #ASI18 #FordPerformance pic.twitter.com/Ya7F2PPoP2

— M-Sport (@MSportLtd) January 11, 2018