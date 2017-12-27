Xavi Hernandez: “Valverde, Barcelona’yı canlandırdı”

Barcelona ve futbol tarihinin en iyi orta sahalarından biri olarak kabul edilen Xavi Hernandez, eski takımını değerlendirdi

İspanyol medyasına konuşan Xavi Hernandez, Barcelona hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Katalan ekibinin eski kaptanı, teknik direktör Valverde hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Xavi, Barcelona’nın bu sezon ki performansı için “Barcelona bu sezon futbol oynamıyor başka bir şey oynuyorlar” diyerek, takımın harika performansına övgüde bulundu. Sözlerine devam eden Xavi Hernandez, Barcelona hakkında da şu ifadeleri kullandı “Barcelona her zaman en zorlu hedefi seçer ve o hedef için uğraşır. Şu an yenilseler de berabere kalsalar da cesurca savaşıyorlar.”

Neymar ile ilgili yönetilen soruya “ Onun takımdan ayrılması hançer gibi yaraladı takımı. O sahada olduğu zaman 30 pas yapıp hedefe gitmenize gerek kalmıyordu. Onun kalitesinden faydalanmak için de buna gerek yoktu” şeklinde cevap verdi.

Teknik direktör Valverde hakkında da konuşan efsane isim, “ Valverde, Barcelona tarzını yeniden canlandırdı. Pozisyon oyunu bir kez daha önemli hale geldi ve Messi rakiplerimize tekrar korku vedi. O her özelliği barındıran bir futbolcu, tarihin kesinlikle en iyisi. Önceden kanat oynadığında en iyisiydi, şimdi de ortada oynuyor ve yine en iyisi. Beklerle beraber daha sık ataklar başladı. Paulinho’nun performansı da bir hayli önemli” dedi.

Kendi oyun stilini de değerlendiren ve Xavi gibi oyun kurmak deyimini futbola kazandıran 37 yaşındaki İspanyol efsane, “ Ben daha çok zihnimle oynarım. Ağır bir oyuncuyum ama zihnimi kullandığım için bu açığı kapatıyorum. Sürekli çevre kontrolü yapardım ve boşluk arardım. Bunun için de eğitim aldığım La Masia’ya çok şey borçluyum” dedi.

Xavi Hernandez, Barcelona kariyeri boyunca çıktığı 745 maçta; 84 gol atıp 164 asist üretti. Al Sadd formasıyla çıktığı 39 maçta ise; 11 gol 13 asist üretebildi.

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