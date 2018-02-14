Yılın eşlemesi bugün başlıyor! Real Madrid – PSG

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bugün saat 22:45’te oynanacak, Real Madrid – PSG karşılaşması nefesleri kesecek!

Son yılların en çok merak edilen eşleşmelerinden biri olan Real Madrid – PSG eşleşmesinin ilk ayağı bugün Santiago Bernabeu’da oynanacak. İki takımda da skoru her an değiştirebilecek oyuncuların olması maçın izlenebilirliğini oldukça arttırıyor.

Muhtemel 11’ler

Real Madrid: Navas, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Bale, Benzema, Ronaldo

PSG: Areola, Yuri, Thiago Silva, Marquinhos, Alves, Verratti, Lass Diarra, Rabiot, Neymar, Cavani, Mbappe

14 Şubat, “Sevgiliden ayrılma günü” mü olacak?

14 Şubat Sevgililer Günü’nde evinde PSG ile karşılaşacak Real Madrid’de, alınacak olası bir kötü sonuçta Zidane ile yollar ayrılabilir. 2 senede alınan 8 kupanın üstü bir anda çizilir mi bilinmez ama o gün yaşanacak bir ayrılık oldukça trajik olacaktır. Olası bir ayrılıkta dahi Zidane’ın Real Madrid’e günün birinde döneceğinden herkes emin. Albert Camus’un da dediği gibi “Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun martı sevdiği denizden asla vazgeçmez.”

Ligdeki durumları

İspanya La Liga’da bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Real Madrid 22 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 42 puan toplayan Real Madrid 4’üncü sırada bulunuyor.

Fransa Ligi’nde çıktığı 25 maçta 21 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan PSG, 65 puanla zirvede yer alıyor.

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