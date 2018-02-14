Yılın eşlemesi bugün başlıyor! Real Madrid – PSG

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Son yılların en çok merak edilen eşleşmelerinden biri olan Real Madrid – PSG eşleşmesinin ilk ayağı bugün Santiago Bernabeu’da oynanacak. İki takımda da skoru her an değiştirebilecek oyuncuların olması maçın izlenebilirliğini oldukça arttırıyor.
Real Madrid: Navas, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Bale, Benzema, Ronaldo
PSG: Areola, Yuri, Thiago Silva, Marquinhos, Alves, Verratti, Lass Diarra, Rabiot, Neymar, Cavani, Mbappe
14 Şubat Sevgililer Günü’nde evinde PSG ile karşılaşacak Real Madrid’de, alınacak olası bir kötü sonuçta Zidane ile yollar ayrılabilir. 2 senede alınan 8 kupanın üstü bir anda çizilir mi bilinmez ama o gün yaşanacak bir ayrılık oldukça trajik olacaktır. Olası bir ayrılıkta dahi Zidane’ın Real Madrid’e günün birinde döneceğinden herkes emin. Albert Camus’un da dediği gibi “Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun martı sevdiği denizden asla vazgeçmez.”
İspanya La Liga’da bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Real Madrid 22 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 42 puan toplayan Real Madrid 4’üncü sırada bulunuyor.
Fransa Ligi’nde çıktığı 25 maçta 21 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan PSG, 65 puanla zirvede yer alıyor.
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