Yazarlar Fenerbahçe’deki seçimi değerlendirdi

Fenerbahçe’deki seçim sonrası futbol yazarları, Ali Koç dönemi için yorumlarda bulundu

Ali Ece ( Fanatik)

Bilen bilir. Bilmeyenler için bir kez daha söyleyeyim…

Kadıköy’de doğup büyüyen ve büyümeye devam eden birisi olarak Ali Koç’un Başkan adaylığının sonuca ulaşacağının ilk dalgasını aylar önce fark etmiştim.

Dünyanın neresinde olursa olsun futbol kulüplerinin bir tek sahipleri vardır o da taraftarlarıdır.

Fenerbahçe Kongresi’nde de gördüğümüz gibi bir futbol kulübünde taraftara rağmen hiçbir şey değişmeden devam edemez.

Fenerbahçe taraftarı, stadın önünde oy verseydi Ali Koç çok daha büyük farkla kazanırdı. Fenerbahçe ve Türk Futbolu’na hayırlı olmasını dilerim.

Kongre esnasında haddini fazlasıyla aşarak rakipleriyle ilgili aptalca konuşan 2-3 kişi hariç bütün Fenerbahçeliler’i tebrik ederim.

Mehmet Demirkol (Fanatik)

Ben başkan olsam şu ilkelere uyarım.

1- Görevi devrederken stattan kaçmayacak kadar kendinden memnun ol.

2- Neden seçildiğini hiç unutma.

3- Eleştiriyle saldırıyı birbirinden ayır.

4- Gerçekten güvendiğin adamla çalış. Eğer Aykut Kocaman ise devam et. Ondan ne istediğini anlat. İkna olursan devam et. Sadece değişiklik gerekiyor diye değişiklik yapma.

5- İyi futbol için para gerekir ama iyi futbol da çok para kazandırır.

6- Çok sesliliğe inancını kaybetme.

7- Muhalefetin sesini kesme.

8- Sporcuları dinle. Ama Eski Şeytani Futbolcu Klanı’na teslim olma.

9- Taraftarı dinle ama profesyonel taraftar besleme.

10- Adam kayırma. Liyakata önem ver.

11- Kavga etme, sağlam dur.

12- Yumuşama, sağlam dur.

13- Hayatın sadece Fenerbahçe olmasın. Hayatının en büyük keyiflerinden biri Fenerbahçe olsun.

Cem Dizdar (Fanatik)

Yapılmış olanlar’a karşı ‘yapılacak olanlar’ın diğer deyişle ‘geçmiş’in değil ‘geleceğin’ oylandığı bir seçim olacaktı. Kongre öncesi hava da ‘geleceğin’ kazanacağı yönündeydi ve öyle de oldu.

Taraftar beklentisinin yeterince karşılanamadığı onca yılın ardından Aziz Yıldırım’ın kazanması zaten mucize kabilindendi. Gücünü ‘yapacakları’ndan çok ‘yaptıkları’ndan

aldığı için de stratejisini ‘3 Temmuz süreci’ üzerine kurdu ve olmadı.

Ali Koç, ‘gelecek’ti. Beri yandan geleceği kurabilme için rakibine göre hem daha genç hem ondan ‘zengin’di! Sandıklar açılmadan sonucu tahmin etmeye bile gerek kalmadı.

Yüksek katılımın Koç lehine olacağı muhakkaktı. Öyle ya, insan ‘statükonun devamı’ için koşarak destek vermeye gitmez ki!..

Koşunun heyecanı ‘gelecek’tedir, bu nedenle Fenerbahçe’de de‘gelecek kazandı.’

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