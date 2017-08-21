Yeni Galatasaray, Brendan Rodgers yönetimindeki Liverpool’u andırdı

Osmanlıspor karşısındaki dikine ve hızlı oyunuyla yeni Galatasaray takımı, Brendan Rodgers yönetimindeki Liverpool’u andırdı. 2013-14 sezonundaki oyunuyla Suarez yoktu belki ama, Gomis de hiç fena değildi!

Maç öncesi herkesin aklındaki soru şuydu: Galatasaray’ın Kayserispor maçındaki performansı gerçekçi miydi, yoksa tıpkı Riekerink dönemindeki gibi aldatıcı mı? Yeni Galatasaray maçın henüz ilk dakikalarında bize bu sorunun cevabını verdi. Top rakipteyken şok preslerle ve ciddi ön alan baskısıyla meşin yuvarlağı kazanmayı başardılar. N’diaye, Belhanda ve Tolga bu alanda büyük pay sahibi oldu. Galatasaray’ın topu kaptırdıktan sonra geri alma süresinin bu kadar kısalması, gelecek adına oldukça iyi bir işaret.

Pep’e selam olsun!

”Savunma biçiminiz, hücum biçiminizi belirler” der dünyanın en özel teknik direktörlerinden biri olan Pep Guardiola. Galatasaray’ın saha dizilişi ve oyun kurgusu, bu sözün ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Stoper Serdar Aziz ve Maicon’un arasına giren Fernando, isabetli paslarıyla oyunu kuran isim oldu. Bu toplar adeta durağanlığa tepki olarak doğmuş olan N’diaye ve Belhanda’yla buluşunca, 2013 model Liverpool’u andıran dikine ve hızlı oyunla birlikte gollerin gelmesi kaçınılmaz oldu.

Prof. Dr. Fernando Francisco Reges

Fernando’nun adeta bir ‘regista’ gibi stoperlerin arasına girmesi, Mariano ve Linnes’in ileriye çıkıp çizgiye basması, yeni Galatasaray takımını top kendisindeyken 3-4-3 dizilişine itti. Top Osmanlıspor’dayken ise 5’li savunmaya geçildi. Bu kurguda en önemli isim ise Fernando oldu. Neredeyse tüm toplar onda toplandı, oyunu kurdu, tempoyu istediği gibi ayarladı, kritik toplar kesti. Türkiye’ye doçent olarak gelen Brezilyalı, bu özgüven ve kaliteyle Galatasaray’daki akademik kariyerinde profesörlüğe adım atacağının mesajını verdi. Fernando’nun futbol aklı, Mariano’nun top tekniği, Rodrigues’in hızı, Gomis’in bitiriciliğinin yanına oyuncuların müthiş hırsı eklenince Galatasaray için İstanbul’a mutlu dönmek pek zor olmadı. Özellikle, beğenilmeyen adam Tolga Ciğerci’nin, son iki karşılaşmada sürekli rakip ceza sahası içinde olması ve bu aktifliğini 2 golle süslemesi, sarı-kırmızılıların oyununun nasıl bir evrim içinde olduğunun ve oyun kurgusunun, bir oyuncuyu nasıl değiştirdiğinin göstergesiydi.

Bülent Uygun’un karşılaşmaya forvetsiz başlaması, Osmanlıspor’un hızlı hücuma çıkmasını engelleyip Galatasaray’ın ekmeğine yağ sürdü. 2’nci devrede Serdar forvete geçip takımı hareketlendirse de 3-0’dan sonra geri dönmek için fazlası gerekiyordu. Bu güç de Osmanlıspor’da olmadığı için, karşılaşmanın yalnızca kağıt üzerinde zorlu olduğu ıspatlandı.

Yeter ki futbola ‘yabancı’ olmayalım!

Dün akşam muhteşeme yakın oynayan Galatasaray’ın ilk 11’inde hem Türk hem de yerli olarak sadece Serdar Aziz yer aldı. Bu karşılaşma, her seferinde takımına en az 9-10 yabancı transfer edip sonra da ”İstiklal marşı okuyacak futbolcu kalmadı” diyen hocalara çok iyi bir mesaj oldu. Futbolcuları Türk-yabancı yerine kaliteli-kalitesiz, çalışkan-tembel diye ayırt ettiğimiz gün, daha iyi seviyeye gelebileceğiz. Zira futbolda kalıcı başarı için şart olan şey futbolcunun ırkı değil; kalite, taktik disiplin, hırs ve istikrardır.

Yazı Samet Çayır

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