Yeni sezonda ilk maçına çıkmadan önce Galatasaray analizi yaptık

Teknik ekip ve yönetim tartışılıyor; önemli isimlerle anlaşılıyor ancak takımda taşlar henüz yerlerinde değil. Galatasaray analizi yaptık!

Gelenler-Gidenler

Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Maicon, Fernando, Mariano, Bafetimbi Gomis ve son olarak da Feghouli ile anlaşmalar imzalandı. Kiralık olarak forma giyen Oğuzhan Kayar, Ryan Donk, Umut Gündoğan, Tarık Çamdal, İsmail Çipe ve Emrah Başsan tekrar Florya’da antrenmanlara başladı. Galatasaray analizi takım kadrosuyla başlıyor…

Galatasaray bu transfer döneminde adeta yaprak dökümü yaşadı. 2002 yılından itibaren 15 sene boyunca Galatasaray formasını terleten Sabri’nin sözleşmesi uzatılmadı. Altyapı çıkışlı Semih Kaya ve “The Rock” lakaplı Chedjou takımdan gönderildi. Galatasaray taraftarlarının sevgilisi Sneijder, Bruma ve Podolski takımdan ayrıldı ve yaprak dökümü gerçekleşmiş oldu. Bu isimlerin yanı sıra Cenk Gönen Malaga, Salih Dursun Antalyaspor ile anlaştı. Josue kiralandığı Porto’ya geri döndü.

Galatasaray Analizi: Takım Şablonu

Vakti zamanında Igor Tudor’u Galatasaray’a Eric Gerets futbolcu olarak getirecekti ancak, Dursun Özbek Igor Tudor’u teknik adam olarak getirdi. Futbolculuk zamanlarında iyi bir stoper olan Hırvat teknik adam o dönem gelseydi taraftarın sevgilisi olabilirdi. Fakat şu an Galatasaray taraftarı Tudor konusunda birkaç gruba ayrıldı. Bir grup mutlaka gitmeli diye, diğer grup elenmeyle beraber kredisinin kalmadığı yönünde fikir beyan ediyor. Azınlık olan başka bir grup ise bir şans daha verilmesinin lüks olmayacağını düşünüyor.

Antrenman metodu taktiksel ağırlıktan çok fiziksel ağırlığa dayalı olduğu için takım içinde çok sakatlık yaşandı. Ligin son haftasına kadar sürekli kadro ve taktik değişikliği yaşandı. 4-2-3-1, 3-4-3 ve 5-2-3 sistemlerinde sürekli değişikliğe gittiği için takım bir türlü rayına oturamadı. Taraftarların şikayetçi olduğu konu ise takımın Bruma’dan başka çözüm yolu üretememesiydi. 2016-17 sezonunda atakların çoğu Sneijder üzerinden Bruma ile paylaşılan toplardan geldi. Takım boyunun 50 metreleri bulduğu ortamda orta sahada çift mesai yapan Tolga ve Selçuk’tan verim beklenemezdi. Selçuk ve sakatlık sonrası Tolga’nın etkisiz performansları da bu tabloya eklenince kabus gibi bir sezon geride kaldı.

Galatasaray’ın yan pas hastalığına çözüm bulmak için dikine giden, box to box özelliği de olan bir 8 numaraya, ayrıca sert oynayan ve dikine paslar atan ön liberoya ihtiyacı vardı. Ndiaye ve Fernando aranan özelliklere bire bir uyan isimler oldu. Östersunds faciasından önce Fernando ve Ndiaye transferleri gerçekleşmiş olsa belki de Galatasaray Avrupa macerasını Temmuz ayında değil ilkbahar aylarında iyi noktalarda bitirebilirdi.

Sol bek ve sol kanat sıkıntısı süren Galatasaray’da bu bölgeler için çalışmalar sürüyor. Stopere Maicon ve sağ beke Mariano isimlerini alarak o bölgedeki eksikleri kapatmış olan sarı-kırmızılı ekip, Belhanda ve Gomis transferleri ile ses getirdi. Gomis’in Fransa dışında etkisiz performansı akıllarda soru işareti bırakıyor olsa da lige alıştıkça bunu aşabilecek tecrübeye sahip. Belhanda’nın Sneijder’den farklı tarzda oynadığını belirterek onları kıyaslamanın sağlıklı bir veri olmadığını söylemeliyiz. Belhanda sol kanat, forvet arkası ve ofansif oyun kurucu olarak değişik şekillerde denenebilir. En verimli olduğu yer ise forvet arkası. Yasin ve Sinan’dan memnun olmayan teknik ekip Feghouli ile anlaşarak büyük bir işe imza attı. Sağ ayaklı sağ kanat oyuncusu hızı ve driplingleri ile ligimizde ses getirecektir. Gerek görüldüğü taktirde gizli forvet olarak da oynayan Cezayirli, defansif olarak takımına oldukça katkıda bulunuyor.

Bu yıldız isimler kaynaşır ve sistem oturursa 2-3 yıl daha bozulmayacak bir kadro kurulmuş durumda. 4-1-4-1 ve 4-3-3 sistemlerini de göreceğimiz bu sezonda sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarından Avrupa faciasından sonra mutlak şampiyonluk bekliyor.

Yazı Burak Özgül

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