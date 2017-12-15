Yeni sezonda Ligue 1’de de VAR kullanılacak

Uygulamaya girmesiyle birlikte Real Madrid’in başına bela olan video hakem uygulaması (VAR), yeni sezonda Fransa’da da kullanılacak

Geçtiğimiz günlerde bu sezon Bundesliga ve Serie A’da uygulamaya giren VAR uygulamasının yeni sezonda La Liga’da da kullanılacağı açıklanmıştı. Futbolcular arasında kararı uygun bulanlarla karşı gelenler arasındaki tartışma henüz bitmemişken Fransa’dan da konuyla ilgili bir haber geldi. Yeni sezonda Ligue 1‘de VAR kullanılacak. Federasyon duyuruda “Fransa’da futbolun içinde olan herkes bu uygulamanın hayata geçmesini istiyor” cümlesine yer verdi. Uygulama, Fransa’da lig ve federasyon kupasında test edilecek ve gerektiği takdirde üzerinde iyileştirmeler yapılacak.

Video hakem uygulaması, halihazırda Bundesliga ve Serie A’da penaltı, kırmızı kart gerektiren durumlar ve tartışmalı gol pozisyonlarında kullanılıyor. Ancak maçlardaki tartışmaları bitirmeye yetmiyor. Dünya Kulüpler Kupası’nda çarşamba günü oynanan Real Madrid-Al Jazira maçında baştan sona kadar atak oynayan ve adeta maç tek kale oynayan Real Madrid, 30’uncu dakikada Casemiro’nun kafa vuruşuyla bir gol buldu ama gol geçerli sayılmadı. Brezilyalı hakem Sandro Ricchi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi yardımıyla pozisyonu tekrar izlemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Sonra golü yeniden verdi. Bir daha düşünen hakem tekrar golü iptal etti. 3 dakika süren bu olay Real Madrid cephesinden büyük tepki aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon Süper Lig’de video hakem uygulamasına geçilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklasa da durum henüz netleşmiş değil.

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