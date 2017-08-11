Yeni sezonun en iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir analizi

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda perde bugün Bursaspor-Medipol Başakşehir maçı ile açılıyor. Başarılı İstanbul ekibinin sezon başlamadan önce kadro ve taktik yapısını inceledik

Gelenler-Gidenler

Medipol Başakşehir; Clichy, Elia, Mevlüt Erdinç, Kerim Frei, Aurelien Chedjou, Gökhan İnler, Mert Günok, Tunay Torun, Manuel Da Costa gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Dünya yıldızlarının da içinde bulunduğu bu isimlere bonservis bedeli olarak toplam 3,6 Milyon euro ödeyerek harika bir işe imza attılar. Sokol Cikalleshi, Altuğ Taş, Musa Muhammed, ve Cihan Yıldız ise kiralık olarak geçirdikleri sezonun ardından tekrar Başakşehir formasını giyecekler.

Gelen isimlerin yanında ayrılan önemli isimler de oldu. 2016-17 sezonunun yıldız oyuncusu Cengiz Ünder 13,6 Milyon euroluk rekor transfer bedeli ile As Roma’ya transfer oldu. Ufuk Ceylan, Yalçın Ayhan, Ferhat Öztorun, Bekir İrtegün, Doka, Rotman, Holmen, Cenk Ahmet, Cenk Şahin, Eren Albayrak, Gencer Cansev gibi uzun yıllar bu formayı giymiş oyuncular ile yollar ayrıldı. Atabey Çiçek ve Dieng, tecrübe kazanmaları için kiralandılar.

Takım Şablonu

Medipol Başakşehir için bir teknik direktörden fazlası: Abdullah Avcı… Türk futbolunda 4 büyükler dışında bir kulübe bu kadar sadık bir hoca bulmak oldukça zor. Uzun yıllar boyunca en basit antrenman programından en karmaşık taktiğe kadar hepsini kulübe ilmek ilmek işledi. Takımı ligde üst sıralara taşıyıp Avrupa macerasına katılmalarını sağladı.

Başakşehir takımı oyun yapısı gereği orta sahada kalabalık olmayı seven bir takım. 4-2-3-1 ile sahaya çıkıp hücumda 4-3-3, defansta 4-5-1’e dönüyorlar. Oyun geçişleri sırasında bloklar arası kaymayı seri ve düzenli bir şekilde yapıp, rakibin oyununu sete çevirmesine izin vermeden presi başlatmış oluyorlar. Geçen sene Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mossoro orta üçlüsüyle ligi domine ettiler. Emre Belözoğlu’nun “regista” edasıyla orta sahanın şefi rolünü çok iyi organize ettiğini gördük. En kritik konu ise kanat oyuncularının yalnızca kanada bağlı kalmaması. Taç çizgisini paralel kullanmak yerine, orta sahanın kalabalıklaşması adına Cengiz ve Visca’nın orta sahayı 5’lemesi, Abdullah Avcı’nın tam da istediği bir oyun tarzıydı. Bu sene özellikle Gökhan İnler ve Elia transferleri bu şablondan dışarı çıkılmayacağını destekler nitelikte oldu. Clichy ve Chedjou transferi ile savunmayı güçlendirerek takımın gol yemesini daha da zorlaştırdılar. Hücum rotasyonunda Adebayor-Mevlüt Erdinç ikilisi hem Avrupa hem de ligde iyi işler çıkarabilecek önemli isimler olarak göze çarpıyor.

Akıllarda kalan soru işareti ise uzun yıllar bu taktiği beynine kazımış oyuncuların takımdan ayrılmış olması. Bir teknik adam için en güzel şey uzun yıllar taktiğini ezberlettiği oyuncularla antrenmana çıkmaktır. Gelen isimlerin de yaşlarını ortaya koyduğumuzda oyun şekillerini değiştirmek, taktiği kabullendirmek zaman alabilir. Abdullah Avcı görünüşe göre bunun için fazla mesai yapacağa benziyor. Bunun zor olup olmayacağını zaman gösterecek olsa da Club Brugge engelini aşmaları bunun pek de zor olmayacağını bizlere gösterdi.

Avrupa ve Türkiye ligini ilk kez bir arada götürmeye çalışacaklar. Bu ilk tecrübe onları mutlaka zorlayacaktır. İşte tam da burada maç kondisyonu devreye giriyor. Ligde genç ağırlıklı, Avrupa’da genç ve tecrübe harmanlı kadro görmek sürpriz olmayacaktır. Potansiyeli yüksek bu kadronun, yine ligi üst sıralarda bitirme olasılığına otoriteler tam not veriyor.

Yazı Burak Özgül

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