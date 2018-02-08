Yılmaz Vural 17 bin 277 kilometrede!

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Ocak 1953 Adapazarı doğumlu efsane teknik adam Yılmaz Vural artık Giresuspor’un başarısı için ter dökecek. 65 yaşındaki teknik direktörün kariyerindeki 28’inci takım aynı plaka kodlu Giresun oldu.
Almanya ve Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayan ve iki ülkede de antrenörlük eğitimi alan Vural, bu ana kadar çalıştığı takımlarda tam 17 bin 277 kilometre yol yapmış oldu. Dünya’nın çapı ise 12 bin 742 kilometre! Neredeyse Dünya’yı 1 buçuk tur dolaşan efsane teknik adamın giresun kariyerinde neler yapacağı şimdiden merak konusu.
26 sezonluk teknik direktörlük kariyerine 27 takım sığdıran Yılmaz Vural, 730 maçta 282 galibiyet 171 beraberlik elde ederken, 277 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. 1994-95’te Eskişehirspor, 1995-96’da Sarıyer, 2005-06’da Antalyaspor ve 2017-18 sezonunda Göztepe’yi Süper Lig’e çıkarttı. 2016-17 sezonunda ise Adana Demirspor’un başında play-off’ta şampiyonluğu penaltı atışlarında kaybetti.
1992-93 Bursaspor
1993-94 Gaziantepspor
1995- Eskişehirspor
1996-97 Sarıyer
1997- Trabzonspor
1997-98 Gençlerbirliği
1998-99 Konyaspor
1999- Çanakkale Dardanelspor
1999-00 Bursaspor
2000-01 Denizlispor
2001- Diyarbakırspor
2003-04 Adanaspor
2004- Rizespor
2005- Ankaragücü
2005-07 Antalyaspor
2008- Manisaspor
2008-09 Kocaelispor
2009-11 Kasımpaşa
2011 Konyaspor
2012 Sakaryaspor
2012-13 Elazığspor
2014 Mersin İdmanyurdu
2014-15 Osmanlıspor
2015- Karabük
2015- Gençlerbirliği
2016- Adana Demirspor
2017- Göztepe
2018- Giresunspor
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