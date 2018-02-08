Yılmaz Vural 17 bin 277 kilometrede!

Türk teknik direktörlerin Evliya Çelebi’si olarak anılan Yılmaz Vural Giresunspor’la anlaşmaya vardı!

Ocak 1953 Adapazarı doğumlu efsane teknik adam Yılmaz Vural artık Giresuspor’un başarısı için ter dökecek. 65 yaşındaki teknik direktörün kariyerindeki 28’inci takım aynı plaka kodlu Giresun oldu.

Almanya ve Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayan ve iki ülkede de antrenörlük eğitimi alan Vural, bu ana kadar çalıştığı takımlarda tam 17 bin 277 kilometre yol yapmış oldu. Dünya’nın çapı ise 12 bin 742 kilometre! Neredeyse Dünya’yı 1 buçuk tur dolaşan efsane teknik adamın giresun kariyerinde neler yapacağı şimdiden merak konusu.

Yılmaz Vural’ın teknik direktörlük kariyeri

26 sezonluk teknik direktörlük kariyerine 27 takım sığdıran Yılmaz Vural, 730 maçta 282 galibiyet 171 beraberlik elde ederken, 277 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. 1994-95’te Eskişehirspor, 1995-96’da Sarıyer, 2005-06’da Antalyaspor ve 2017-18 sezonunda Göztepe’yi Süper Lig’e çıkarttı. 2016-17 sezonunda ise Adana Demirspor’un başında play-off’ta şampiyonluğu penaltı atışlarında kaybetti.

Çalıştırdığı takımlar

1992-93 Bursaspor

1993-94 Gaziantepspor

1995- Eskişehirspor

1996-97 Sarıyer

1997- Trabzonspor

1997-98 Gençlerbirliği

1998-99 Konyaspor

1999- Çanakkale Dardanelspor

1999-00 Bursaspor

2000-01 Denizlispor

2001- Diyarbakırspor

2003-04 Adanaspor

2004- Rizespor

2005- Ankaragücü

2005-07 Antalyaspor

2008- Manisaspor

2008-09 Kocaelispor

2009-11 Kasımpaşa

2011 Konyaspor

2012 Sakaryaspor

2012-13 Elazığspor

2014 Mersin İdmanyurdu

2014-15 Osmanlıspor

2015- Karabük

2015- Gençlerbirliği

2016- Adana Demirspor

2017- Göztepe

2018- Giresunspor

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