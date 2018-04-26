Yine Bayern deplasmanı yine kazanan Real Madrid!

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Real Madrid yine Bayern Münih’e karşı galip geldi!

Devler Ligi’nde son iki yılın şampiyonu Real Madrid, Bayern Münih’e Allianz Arena’da konuk oldu. İki takımın da pozisyonlar bularak başladığı karşılaşmada ilk gol Bayern Münih’ten geldi. James Rodriguez’in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Joshua Kimmich, sağ çaprazdan sert bir vuruşla takımını 28’inci dakikada 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı böyle bitecek diye düşünülürken sahneye 44’üncü dakikada Brezilyalı sol bek Marcelo çıktı. Roberto Carlosvari bir vuruşla maça dengeyi getiren yıldız isim, takımını soyunma odasına büyük bir moralle götürdü.

İkinci yarıya Ribery başta olmak üzere pozisyonlar bularak başlayan Alman ekibi, aradığı golü bir türlü bulamadı. Yine bir hücum daha geliştirecekken bu kez top kaybettiler. Rafinha’nın pas hatasıyla beraber topla buluşan Real Madrid oyuncuları Vazquez ve Asensio “ver-kaç”la ceza sahasına girdi. son vuruşu yapan Asensio takımını 2-1 öne geçirip maçın skorunu tayin etti. Müsabakanın rövanşı, 1 Mayıs Salı günü Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak.

Real Madrid, Bayern Münih’e ters geliyor!

2018 Bayern Münih 1-2 Real Madrid

2017 Real Madrid 4-2 Bayern Münih

2017 Bayern Münih 1-2 Real Madrid

2014 Bayern Münih 0-4 Real Madrid

2014 Real Madrid 4-2 Bayern Münih

2012 Real Madrid 2-1 Bayern Münih

2012 Bayern Münih 2-1 Real Madrid

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