Yok olan bir hayat: Andres Escobar

Brezilya’nın kazandığı 1994 Dünya Kupası birçok güzel anla hatırlanabilir ancak turnuva sonrası yaşanan bir olay futbolun trajik bir biçimde önüne geçti!

Elemelerde başarılı bir performans sergileyen, hatta Arjantin’i 6-0 mağlup eden Kolombiya, taraftarlar ve genellikle dediklerinin tersi çıkan Pele tarafından kupanın favorilerinden biri olarak gösterilmeye başlandı. Valderrama ve Asprilla gibi yıldızlardan oluşan Güney Amerika temsilcisi, vatandaşlarını beklenti içine soktu.

Ülkeyi kıskacına alan mafya da ülkelerinin bu durumunu görüp Kolombiya’nın şampiyonluğuna yüksek miktarlarda bahis oynadı. Zaten takımı da bir anlamda onlar yönetiyordu. Öyle ki Kolombiya teknik direktörünü istedikleri oyuncuların oynaması yönünde tehdit ediyorlardı. Başlangıç hiç de beklenildiği gibi olmadı. İlk maçlarında Romanya’ya 3-1 kaybeden Güney Amerikalılar, ikinci maçta ev sahibi ABD ile kader maçına çıkacaktı.

Maça tehditlerin gölgesinde korkuyla çıkan Kolombiya takımı istediklerini bir türlü sahaya yansıtamıyordu. Maçın 33’üncü dakikasında sol kanattan bir orta geldi, pozisyonu engellemeye çalışan Andres Escobar’ın ters vuruşu filelerle buluştu. Maçta atılan karşılıklı birer gol de Kolombiya’ya yetmedi.

Maçın ardından mikrofonların uzandığı Andres Escobar, başına geleceklerden habersiz, kendi kalesine attığı golle ilgili, “Evet, kendi kaleme gol attım ama bu dünyanın sonu değil, hayat benim için devam ediyor” dedi.

Son maçta İsviçre’yi 2-0 mağlup eden Kolombiya için bu sonucun önemi yoktu. Turnuvaya veda eden futbolcular ölüm tehditleri alıyordu. Ülkesinin Atletico Nacional formasını terleten El Cabellero Del Futbol (futbolun centilmeni) lakaplı kaptanları Escobar ise ülkede korkusuzca dolaşıyordu.

O maçtan 10 gün sonra, 2 Temmuz günü Oscar Cordoba ile birlikte biraz rahatlamak için Medellin kentindeki bir bara gittiler. Cordoba yaşananları şöyle anlatıyor: “Kafa dağıtmak için bara gitmiştik. Üç kişi bize yaklaştı ve Andres’e kendi kalesine attığı golle ilgili laf attı. Karşılıklı küfürleşmeler ve itiş kakıştan sonra laf atan kişiler dışarı çıkartıldı. İçlerinden biri bardan çıktığımızda dışarıdaydı ve Andres’e ateş etmeye başladı. ”50 kez milli formayı giyen 27 yaşındaki Escobar, vücuduna isabet eden 12 kurşunla hayatını kaybetti. Katil, her kurşundan sonra “gol” diye bağırıyordu.

Turnuva öncesi Milan’a transferi konuşulan Andres’in cenazesine 120 bin kişi katıldı. Escobar’ı katleden Humberto Castro o dönemde suç dünyasının ünlü simalarından Juan Santiago ve Pedro David Gallón kardeşlerin yanında çalışan bir korumaydı. Yargılandı ve 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2005 yılında daha henüz 11 yıl yatmış olmasına rağmen iyi halden ötürü serbest bırakıldı.

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