La Liga’da geride kalan 17 hafta sonuçlarına göre puan tablosunda dördüncü sırada kalan Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane uzun vadeli planlarını askıya aldı

Barcelona’nın Neymar’ı göndermesinden ve sezon başında yaşadığı talihsizliklerden sonra Real Madrid sezonun açık ara favorisi olarak gösteriliyordu ancak işler umulduğu gibi gitmedi. Ligde 45 puan toplayan Katalan ekibi, hemen arkasından gelen Atletico Madrid ile arasına 9 puanlık bir fark koymuş durumda. 31 puana sahip olan Real Madrid ise birçoklarına göre bu sezon tüm kulvarlarda umutsuz vaka! Mücadeleciliğiyle bilinen Zidane uzun vadeli planlarını askıya aldı ve bu sezondan alabileceği her şeyi almak istiyor.

Antrenörlerle ilgili sabırsızlığıyla bilinen kulüp, Zidane’ı tedirgin etmiş durumda. “Santiago Bernabeu’da neler olabileceğini asla bilemezsiniz” diyen teknik direktör, bu tablonun devam etmesi durumunda akıbetinin Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti gibi olabileceğini düşünüyor. “Önümüzdeki altı ayı en iyi şekilde bitirmeye çalışacağım. Şu an bundan fazlasını planlayamıyorum. 31 Ocak tarihine kadar yeni oyuncularla sözleşme imzalayabiliriz. Bu kadroyu kuran benim ve tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Sezon başından beri takımla ilgili tüm seçimler benimdir ve işler iyi gitmezse başkasını suçlamayacağım.”

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