Herkes sözleşmenin uzatılacağını tahmin ederken, basın toplantısında Zidane’dan istifa açıklaması geldi!

Real Madrid, Zinedine Zidane’dan gelen istifa haberiyle sarsıldı. Sürpriz bir basın toplantısı düzenleyerek istifasını açıklayan Zidane, 2 buçuk yıllık teknik direktörlük kariyerini noktalamış oldu.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile birlikte gazetecilerin karşısına çıkan Zidane, “Gelecek yıl göreve devam etmeme kararı aldım. Ben ve herkes için değişim zamanının geldiğini düşünüyorum. Kolay bir karar değildi. Bu kararı verdim, çünkü bu kulübü seviyorum, Florentino Perez’i seviyorum ve kendisine şükran duyuyorum.” dedi.

Sözlerine devam eden Zizu, “Biraz tuhaf gelebilir, ama hepimizin iyiliği için yapılması gerekiyordu. Bu takımın kazanmaya devam etmesi lazım ve 3 yıldan sonra bir değişikliğe, yeni bir sese, başka bir çalışma yöntemine ihtiyacı var” dedi.

Perez ise, “Bu habere hazırlıklı değildim. Zizou’ya kulübe olan sevgisi, tutkusu ve adanmışlığı için teşekkür etmek isterim. Onun davranışı hepimize örnek oluşturuyor. Bunun bir elveda olmadığını umuyorum, bir gün geri gelmesini istiyorum” dedi.

Zidane’ın Real Madrid’deki teknik direktörlük kariyeri

4 Ocak 2016’da imza attığı Real Madrid’den, 31 Mayıs 2018 itibariyle istifa ederek ayrıldı. Bu süre zarfında Zizu; 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 La Liga, 1 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 UEFA Süper Kupası ve 2 Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanmayı başardı. Neredeyse 3 ayda 1 kupa kazanan Cezayir asıllı Fransız teknik adam, kendine yakılır şekilde tam da zirvede görevinden ayrıldı.

Finallerin adamı Zidane

Zidane, Real Madrid ile; 3 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 Dünya Kulüpler Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası finalinden şampiyonlukla ayrıldı. Çıktığı hiç bir final maçını kaybetmeyen Zidane, Real Madrid’in tarihteki 13’üncü Avrupa şampiyonluğu kupasını kazanmasını sağlarken aynı zamanda organizasyonun formatı değişip adı Şampiyonlar Ligi olduktan sonra, üst üste 3’üncü kez kazanan ilk teknik adam oldu.

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