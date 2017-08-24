Real Madrid bundan 17 ay önce Zidane’ın A takımın başına getirildiğini açıkladığında herkesin aklında soru işareti vardı. Perez büyük bir risk almıştı. Artık kendinden emin: Zinedine Zidane 2020’ye kadar Real Madrid’in hocası!

Zidane’ın ilk teknik direktörlük deneyimini daha doğrusu stajını Real Madrid’de yapacak olması bazı başkentlilerin tepkisini çekmişti. 1 buçuk sene önce Florentino Perez, Zidane hamlesi ile belki de koltuğa geldiğinden beri en isabetli kararı vermiş oldu. 17 ayda gelen 7 kupa bir teknik direktör için mükemmel bir rakam. Stajyer teknik direktör içinse oldukça ütopik… Zidane bunu başarmıştı ve kazandığı kupaların arkasında aldığı radikal kararlar da vardı. 1 buçuk senede 7 kupa kazanan Zidane’ın alametifarikaları saymakla bitmez. Zidane 2020’ye kadar Real Madrid’in hocası olarak kim bilir daha neler yapacak?

Casemiro ve Asensio’nun içindeki cevheri çıkartan, Barcelona’ya kök söktüren, Şampiyonlar Ligi’nde kimseye şans tanımayan, Ronaldo’suz da oynanabileceğini herkese ispatlayan Zidane için bu karar sürpriz olmadı. Daha önce Haziran 2018’e kadar olan sözleşmesi; taraftar, oyuncu ve yönetim tarafından uzatılmak istenince müzakereler çok kısa sürdü. Real Madrid cephesinden yapılan açıklamaya göre Zidane ile 2020’ye kadar sözleşme uzatıldı.

Lig başlamadan önce Avrupa Süper Kupası’nı Manchester United’dan, İspanya Süper Kupası’nı Barcelona’dan alarak müthiş bir perde açılışı yaptılar. Ligdeki ilk maçta Deportivo’yu 3-0 ile geçen Real Madrid, şu an averaj ile lider durumda. Neymar sonrası çalkantılı bir süreç geçiren Barcelona’nın yarışta zorlanacağı düşünülürse Zidane sene sonunda koleksiyona bir kupa daha ekleyebilir. Staj dönemini 7 kupa ile bitiren Zidane ilerleyen zamanlarda bu sayıyı daha da yukarılara çekecektir.

Yorumlar

yorumlar