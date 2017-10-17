Zinedine Zidane, Tottenham’a “Harry Kane’in takımı” diyerek övdüğü futbolcuyu transfer etmek için elinden geleni yapacak

La Liga devlerinden Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Tottenham’ın yıldız futbolcusu Harry Kane için kulübe 150 milyon euro’luk bir teklif hazırlattı. Zidane daha önce de Tottenham’la oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçından önce basın toplantısında rakibi “Harry Kane’in takımı” olarak tanımlamıştı. Real Madrid, Zinedine Zidane’nin Spurs forvetine hayranlığını ortaya koymasının ardından 150 milyon avroluk Harry Kane transferini planladı. Başarılı teknik direktörün büyük bir hayranı olduğunu söylemekten çekinmediği ve “komple bir futbolcu” olduğunu düşündüğü 24 yaşındaki Kane’in transferi için elinden geleni yapacak.

Bunun yanında İngiliz milli futbolcu, Dünya Kupası için yapılan maçlarda takımı adına bir gol atarak ve Tottenham’daki performansının her gün biraz daha üzerine koyarak dikkatleri çekmeye devam ediyor. Avrupa’nın en iyileri arasında gösterilen futbolcu Zidane’a göre gole ulaşmak için bir forvetin yapması gereken her şeyin en iyisini yapıyor, hedefe odaklanıyor ve işini bitiriyor. Zidane’ın Gareth Bale’in 2013 yılında 85 milyon euro’ya Real Madrid’e transfer olmasından önce de benzer açıklamalar yaptığını düşünürsek bu transferin de peşini bırakmayacağı aşikar. Son 11 maçında 15 gol atan futbolcunun gelecek planları arasında Premier Lig‘den ayrılmanın da olduğu düşünülürse transferin gerçekleşme ihtimali yükseliyor.

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