Zinedine Zidane, Ronaldo’ya verilen ceza için kızgın!

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, İspanya Süper Kupa finalinin ilk ayağında Ronaldo’ya verilen ceza için tepkisini dile getirdi

Cristiano Ronaldo, Barcelona ile oynanan maçta, maçın hakemi Ricardo de Burgos Bengoetxea tarafından kendisine verilen kırmızı karta sinirlenmiş ve onu arkasından ittirmişti. Bengoetxea, bu hareketin sonrasında yıldız futbolcuyu oyun dışında bıraktı. İspanya Futbol Federasyonu maçın hemen ardından Ronaldo’ya verilen ceza için maç sayısını 5 olarak açıkladı.

Real Madrid‘in 3-1 kazandığı maça rağmen Zidane, rahat değil. Futbolcusuna verilen cezanın olması gerekenden çok fazla olduğunu düşünüyor ve Barcelona’nın gururlu bir takım olduğunu söylüyor. “Ronaldo’ya verilen ceza sebebiyle çok sinirliyim. Bu karar beni şoke etti. Doğru kararın verilmesi için gerekli başvurularımızı yaptık. Ronaldo bugüne kadar hakemlere karşı bir saygısızlık yapmış değil. Durumun geneli değerlendirilmeli. İlk skorumuzla mutluyuz ancak ikinci maçın çok daha zor geçeceğinden şüphemiz yok. Çok iyi oynamak zorundayız çünkü Barcelona karşısında ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz. Bu, futbolun tamamında geçerli bir şey ancak karşınızda Barcelona gibi bir takım varsa risk çok çok daha fazla demektir!”

İspanya Süper Kupası finalinin rövanş karşılaşmasında Real Madrid, Barcelona’yı sahasında misafir edecek. Maç, 17 Ağustos Perşembe günü Türkiye saati ile 00.00’da, Bernabeu’da oynanacak.

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