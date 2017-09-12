Zinedine Zidane uyardı: “Kendinize güvenin ama ayaklarınız yere bassın!”

Levante maçında kaybedilen 2 puandan sonra Real Madrid tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olma yolunda olan Zinedine Zidane uyardı

La Liga’da 3’üncü hafta maçına çıkan Real Madrid, kendi sahasında Levante’den 1 puanla alabildi. Ligde geçtiğimiz hafta oynanan maçların ardından Real Madrid yalnızca 5 puanla 7’nci sırada bulunuyor. Lider Barcelona’nın topladığı 9 puansa takım üzerindeki baskıyı daha da artırıyor. Neymar‘ın kaybından sonra Real Madrid’le nasıl bir denge kuracağı konusunda endişelenen Barcelona ise aldığı puanlarla strese girmekten çok uzak. Zidane uyardı: “Ayaklarımız yere basmalı!”

“Aşırı özgüvene dikkat!”

Levante karşısında ortaya konulan oyundan memnun olmayan efsane, bunun sebebini futbolcularının rakibi yeterince ciddiye almamasına bağlıyor. “Bu kadar gurur iyi değil. Kendimize güvenmeliyiz ama bu aşırı boyutlara ulaşırsa kötü sonuçlar almamız kaçınılmaz. Real Madrid gibi bir kulüpte oynarken bunu yapmanın kolay olmadığını biliyorum. Basında yazılanlar, sosyal medyada konuşulanlar, hayranlar… Ancak bu bir noktadan sonra motive edici olmaktan çıkıyor. Aşırı güven bir takım için en tehlikeli şeylerden biridir!”

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