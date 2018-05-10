Ziraat Türkiye Kupası final zamanı: Akhisarspor-Fenerbahçe

Büyük olayları sahne olan Ziraat Türkiye Kupası maçlarında artık son 90 dakika…

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında bugün saat 20:30’da Akhisarspor ile Fenerbahçe,Yeni Diyarbakır Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Final maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Diyarbakır’da oynanan son kupa finalini Galatasaray, uzatmalarda Antalyaspor’u 5-3 yenerek kupanın sahibi olmuştu.

Akhisar buraya nasıl geldi?

Akhisarspor kupaya 4’üncü turdan dahil oldu. bu turda Anagold 24 Erzincanspor’u 6-0 yenerek bir üst tura çıktı. 5’inci turda Ankara Demirspor’u 3-0 ve 1-1’lik skorlarla geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, son 16 turunda ise Boluspor karşısında 2-1’lik yenilgi ve 1-0’lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. Son 8’de karşılaştığı Kayserispor’u da 1-0 ve 2-2’lik skorlarla eleyen Ege temsilcisi, yarı finalde Galatasaray’a rakip oldu.Akhisarspor kupada Galatasaray karşısında büyük sürprize imza attı. İlk maçta rakibine iç sahada 2-1 mağlup olan Manisa temsilcisi, rövanş mücadelesinde deplasmanda Galatasaray’ı 2-0 yenerek finale yükselme başarısı gösterdi.

Fenerbahçe buraya nasıl geldi?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’na 5’inci turdan katıldı. Adana Demirspor ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini 6-0 ve 4-1’lik sonuçlarla eleyerek bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Spor Toto 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile çeyrek final mücadelesi veren Fenerbahçe, rakibini 2-0 ve 1-0’lık skorlarla geçerek çeyrek finalist oldu. . Çeyrek finalde bir diğer Spor Toto 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor’a rakip olan Fenerbahçe, iki maçta da 2-1’lik skor elde edip yarı finale yükselmeyi başardı. Yarı finalde Beşiktaş ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmandan 2-2’lik avantajlı bir skorla dönmeyi başardı. Kadıköy’de oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Federasyonun verdiği maçın kaldığı yerden devam kararına Beşiktaş maça katılmayarak tepki gösterdi. Bu nedenle 3-0 hükmen galip sayılan Fenerbahçe, Akhisarspor’un rakibi olarak finale kaldı.

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Kadir Keleş, Dany, Mustafa Yumlu, Barbosa, Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Sissoko, Muğdat Çelik, Larsson

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Skrtel, Neustadter, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Alper Potuk, Giuliano, Soldado

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