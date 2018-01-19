Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı

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Başakşehir ve Trabzonspor’un elendiği son 16 maçları sonrası Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final kuraları bugün saat 15:00’te çekilecek.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri sonrasında;
Gençlerbirliği-Bursaspor
Evinde Bursaspor’u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, deplasmanda 2-1 yenilse de turu atlayan taraf oldu.
Giresunspor-Medipol Başakşehir
Turnuvanın en dikkat çekici sonucu bu eşleşmeden çıktı. Karadeniz temsilcisi, Başakşehir’i evinde 3-1 mağlup ederek deplasmana büyük bir avantajla gitti. Deplasmanda 2-1 mağlup olsalar da toplamda rakibini 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Atiker Konyaspor-Trabzonspor
Rıza Çalımbay’la iyi bir ivme yakalayan Trabzonspor, bu başarıyı kupaya yansıtamadı. Konyaspor evinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında konuk olduğu Akyazı Stadı’ndan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak çeyrek finale yükseldi ve Trabzonspor’u saf dışı bıraktı.
Kayserispor-Antalyaspor
Kadir Has Stadı’nda Antalyaspor’u ağırlayan Kayserispor, 3-1’lik avantajlı skorla rövanş maçını beklemeye koyuldu. Rövanş maçından da 2-0’lık galibiyetle dönen Kayserispor çeyrek finalist oldu.
Boluspor-Akhisar
Son dakikaya kadar büyük çekişmeye sahne olan eşleşmede ilk maçı Boluspor evinde 2-1’lik skorla kazandı. Deplasmanda ise 1-0 yenilen Boluspor, deplasman golü nedeniyle Akhisar’a elendi ve büyük bir sürprizin eşiğinden döndü. Akhisar da bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran başka bir ekip oldu.
Beşiktaş-Osmanlıspor
Vodafone Park’ta oynanan ilk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş deplasmana rahat bir şekilde gitti. Ankara oynanan rövanş maçını Osmanlıspor 2-1’lik sonuçla kazansa da Beşiktaş çeyrek finalist olan takım oldu.
-İstanbulspor
Eski günlerine dönmek isteyen İstanbulspor, konuk olduğu Kadıköy deplasmanından 2-0’lık sonuçla mağlup ayrıldı. Aykut Kocaman ve öğrencilerinin zorlandığı rövanş maçında tecrübesiyle 1-0 kazanan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekip böylelikle çeyrek finale kaldı.
Galatasaray-Bucaspor
Fatih Terim’in takımın başına geçmesiyle güzel bir hava yakalayan Galatasaray, hem İstanbul hem de İzmir’den 3-0’lık galibiyetlerle ayrılarak çeyrek finale adını yazdırdı.
Seri başı takımlar
Galatasaray
Fenerbahçe
Beşiktaş
Akhisarspor
Seri başı olmayan takımlar
Gençlerbirliği
Kayserispor
Giresunspor
Konyaspor
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