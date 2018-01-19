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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı

By on 19 Ocak 2018

Son 16 sonrası Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final kuraları bugün çekiliyor

Başakşehir ve Trabzonspor’un elendiği son 16 maçları sonrası  Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final kuraları bugün saat 15:00’te çekilecek.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri  sonrasında;

Gençlerbirliği-Bursaspor 
Evinde Bursaspor’u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, deplasmanda 2-1 yenilse de turu atlayan taraf oldu.

Giresunspor-Medipol Başakşehir
Turnuvanın en dikkat çekici sonucu bu eşleşmeden çıktı. Karadeniz temsilcisi, Başakşehir’i evinde 3-1 mağlup ederek deplasmana büyük bir avantajla gitti. Deplasmanda 2-1 mağlup olsalar da toplamda rakibini 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Atiker Konyaspor-Trabzonspor
Rıza Çalımbay’la iyi bir ivme yakalayan Trabzonspor, bu başarıyı kupaya yansıtamadı. Konyaspor evinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında konuk olduğu Akyazı Stadı’ndan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak çeyrek finale yükseldi ve Trabzonspor’u saf dışı bıraktı.

Kayserispor-Antalyaspor
Kadir Has Stadı’nda Antalyaspor’u ağırlayan Kayserispor, 3-1’lik avantajlı skorla rövanş maçını beklemeye koyuldu. Rövanş maçından da 2-0’lık galibiyetle dönen Kayserispor çeyrek finalist oldu.

Boluspor-Akhisar
Son dakikaya kadar büyük çekişmeye sahne olan eşleşmede ilk maçı Boluspor evinde 2-1’lik skorla kazandı. Deplasmanda ise 1-0 yenilen Boluspor, deplasman golü nedeniyle Akhisar’a elendi ve büyük bir sürprizin eşiğinden döndü. Akhisar da bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran başka bir ekip oldu.

Beşiktaş-Osmanlıspor
Vodafone Park’ta oynanan ilk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş deplasmana rahat bir şekilde gitti. Ankara oynanan rövanş maçını Osmanlıspor 2-1’lik sonuçla kazansa da Beşiktaş çeyrek finalist olan takım oldu.

 -İstanbulspor
Eski günlerine dönmek isteyen İstanbulspor, konuk olduğu Kadıköy deplasmanından 2-0’lık sonuçla mağlup ayrıldı. Aykut Kocaman ve öğrencilerinin zorlandığı rövanş maçında tecrübesiyle 1-0 kazanan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekip böylelikle çeyrek finale kaldı.

Galatasaray-Bucaspor
Fatih Terim’in takımın başına geçmesiyle güzel bir hava yakalayan Galatasaray, hem İstanbul hem de İzmir’den 3-0’lık galibiyetlerle ayrılarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Çeyrek final torbalar

Seri başı takımlar
Galatasaray
Fenerbahçe
Beşiktaş
Akhisarspor

Seri başı olmayan takımlar
Gençlerbirliği
Kayserispor
Giresunspor
Konyaspor

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