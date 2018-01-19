Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı

Son 16 sonrası Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final kuraları bugün çekiliyor

Başakşehir ve Trabzonspor’un elendiği son 16 maçları sonrası Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final kuraları bugün saat 15:00’te çekilecek.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri sonrasında;

Gençlerbirliği-Bursaspor

Evinde Bursaspor’u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, deplasmanda 2-1 yenilse de turu atlayan taraf oldu.

Giresunspor-Medipol Başakşehir

Turnuvanın en dikkat çekici sonucu bu eşleşmeden çıktı. Karadeniz temsilcisi, Başakşehir’i evinde 3-1 mağlup ederek deplasmana büyük bir avantajla gitti. Deplasmanda 2-1 mağlup olsalar da toplamda rakibini 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Atiker Konyaspor-Trabzonspor

Rıza Çalımbay’la iyi bir ivme yakalayan Trabzonspor, bu başarıyı kupaya yansıtamadı. Konyaspor evinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında konuk olduğu Akyazı Stadı’ndan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak çeyrek finale yükseldi ve Trabzonspor’u saf dışı bıraktı.

Kayserispor-Antalyaspor

Kadir Has Stadı’nda Antalyaspor’u ağırlayan Kayserispor, 3-1’lik avantajlı skorla rövanş maçını beklemeye koyuldu. Rövanş maçından da 2-0’lık galibiyetle dönen Kayserispor çeyrek finalist oldu.

Boluspor-Akhisar

Son dakikaya kadar büyük çekişmeye sahne olan eşleşmede ilk maçı Boluspor evinde 2-1’lik skorla kazandı. Deplasmanda ise 1-0 yenilen Boluspor, deplasman golü nedeniyle Akhisar’a elendi ve büyük bir sürprizin eşiğinden döndü. Akhisar da bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran başka bir ekip oldu.

Beşiktaş-Osmanlıspor

Vodafone Park’ta oynanan ilk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş deplasmana rahat bir şekilde gitti. Ankara oynanan rövanş maçını Osmanlıspor 2-1’lik sonuçla kazansa da Beşiktaş çeyrek finalist olan takım oldu.

-İstanbulspor

Eski günlerine dönmek isteyen İstanbulspor, konuk olduğu Kadıköy deplasmanından 2-0’lık sonuçla mağlup ayrıldı. Aykut Kocaman ve öğrencilerinin zorlandığı rövanş maçında tecrübesiyle 1-0 kazanan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekip böylelikle çeyrek finale kaldı.

Galatasaray-Bucaspor

Fatih Terim’in takımın başına geçmesiyle güzel bir hava yakalayan Galatasaray, hem İstanbul hem de İzmir’den 3-0’lık galibiyetlerle ayrılarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Çeyrek final torbalar

Seri başı takımlar

Galatasaray

Fenerbahçe

Beşiktaş

Akhisarspor

Seri başı olmayan takımlar

Gençlerbirliği

Kayserispor

Giresunspor

Konyaspor

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