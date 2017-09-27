Ziraat Türkiye Kupası’nda Süper Lig’den 13 takımın da katılacağı turda, kuralar yarın çekilecek….

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3’üncü tur maçları birbirinden güzel ve sürpriz sonuçlara sahne oldu. 46 takımın tur atladığı 3’üncü turda, TFF 3. Lig ekiplerinden Batman Petrolspor, Göztepe’yi eleyerek büyük bir sürprize imza attı.

Tur atlayan takımlar

Konya Anadolu Selçukspor, Kahramanmaraşspor, Şanlıurfaspor, İstanbulspor, Amed Sportif Faaliyetler, Çorum Belediyespor, Menemen Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, Niğde Belediyespor, Gazişehir Gaziantep, Kayserispor, Boluspor, Kars 36 Spor, Sivas Belediyespor ve Orhangazi Belediyespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Gümüşhanespor, Batman Petrolspor, Elazığspor, Adanaspor, Fatih Karagümrük, Denizlispor, Yeni Altındağ Belediyespor, Hatayspor, Ofspor, Keçiörengücü, Edirnespor, Sarıyer, Tuzlaspor, Yeşil Bursa, Akın Çorap Giresunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu, Bucaspor, Adana Demirspor, Tire 1922, Ankara Demirspor, Manisaspor, Fethiyespor, Uz. 24 Erzincanspor, Eyüpspor, Kızılcabölükspor, Sivasspor, Afjet Afyonspor, Çaykur Rizespor ve Bursaspor

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Amatörler Evi’nde yapılacak kura çekimi, saat 15.00’te başlayacak.

Süper Lig’den 12 takım var!

Antalyaspor, Trabzonspor, Akhisar, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Karabükspor, Alanyaspor, Osmanlıspor kuraya dahil olacak. Tur atlayan diğer Süper Lig ekipleri Kayserispor, Bursaspor, Yeni Malatyaspor ve Sivasspor’da bu turda mücadelede edecek.

Son şampiyon Atiker Konyaspor kuralara; Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray’la beraber 5’inci turda katılacak.

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