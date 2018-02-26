Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı

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Son şampiyon Atiker Konyaspor’un çeyrek finalde elendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçları yarın ve perşembe günü oynanacak müsabakalarla devam tamamlanacak. Yarın saat 20:30’da Akhisar Belediye ve Galatasaray, Manisa’da karşı karşıya gelecek. Yarı finalin ikinci maçındaysa bu hafta Vodafone Park’ta karşılaşan Beşiktaş ve Fenerbahçe, perşembe günü 20:30’da yine Vodafone Park’ta karşılaşacak.
Kupaya 4’üncü turda katılan Akhisar, 24 Erzincanspor’u 6-0 mağlup ederek turu atlamıştı. 5’inci turda Ankara Demirspor ile eşleşen siyah-yeşilliler, deplasmanda 3-0 kazandıkları maçın rövanşında evinde 1-1 berabere kalarak adını son 16’ya yazdırdı. Son 16’da karşılaştıkları Boluspor karşısında zorlu dakikalar yaşadılar. Deplasmanda 2-1 yenilen Akhisar, evinde 1-0 galip gelerek çeyrek finale kalan taraf oldu. Çeyrek finalde Kayserispor’u Manisa’da 1-0 yenmenin rahatlığıyla gittiği deplasmanda 2-2 berabere kalan Akhisar, yarı finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.
5’inci turda kupaya katılan Galatasaray, Sivas Belediyespor’l eşleşti. İlk maçı evinde 5-1 kazanan Galatasaray deplasmanda 2-1 yenilse de turu geçen taraf oldu. Son 16 turunda İzmir ekibi Bucaspor karşısında iki maçı da 3-0 kazanan Galatasaray adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde son şampiyon Atiker Konyaspor’la eşleşen sarı-kırmızılılar, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın rövanşında, evinde 4-1 kazanarak yarı finale çıkma başarısı gösterdi.
Kupaya 5’inci turda katılan Fenerbahçe, Adana Demirspor’u evinde 6-0, deplasmanda 4-1 yenerek farklı bir başlangıç yaptı. Son 16’daysa İstanbulspor’u evinde 2-1, deplasmanda da 1-0 yenerek çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde Karadeniz ekibi Giresunspor’la eşleşen Fenerbahçe, iki maçı da 2-1 kazanıp yarı finale adını yazdırdı.
5’inci turda kupaya katılan Beşiktaş, Manisapor’la eşleşti. Manisaspor karşısında evindeki ilk maçı tarihi bir skorla 9-0 kazandı. Deplasmanda berabere kalsa da turu atlayan taraf oldu. Son 16’da bu defa rakip Osmanlıspor’du. Evinde 4-1 kazandığı maçın rövanşında Ankara’da 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde, Gençlerbirliği’ni Vodafone Park’ta 3-1 deplasmanda ise 1-0 yenerek yarı finalist oldu.
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