Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final maçları yarın oynanacak maçla başlıyor!

Son şampiyon Atiker Konyaspor’un çeyrek finalde elendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçları yarın ve perşembe günü oynanacak müsabakalarla devam tamamlanacak. Yarın saat 20:30’da Akhisar Belediye ve Galatasaray, Manisa’da karşı karşıya gelecek. Yarı finalin ikinci maçındaysa bu hafta Vodafone Park’ta karşılaşan Beşiktaş ve Fenerbahçe, perşembe günü 20:30’da yine Vodafone Park’ta karşılaşacak.

Akhisar Belediye buraya nasıl geldi?

Kupaya 4’üncü turda katılan Akhisar, 24 Erzincanspor’u 6-0 mağlup ederek turu atlamıştı. 5’inci turda Ankara Demirspor ile eşleşen siyah-yeşilliler, deplasmanda 3-0 kazandıkları maçın rövanşında evinde 1-1 berabere kalarak adını son 16’ya yazdırdı. Son 16’da karşılaştıkları Boluspor karşısında zorlu dakikalar yaşadılar. Deplasmanda 2-1 yenilen Akhisar, evinde 1-0 galip gelerek çeyrek finale kalan taraf oldu. Çeyrek finalde Kayserispor’u Manisa’da 1-0 yenmenin rahatlığıyla gittiği deplasmanda 2-2 berabere kalan Akhisar, yarı finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.

Galatasaray buraya nasıl geldi?

5’inci turda kupaya katılan Galatasaray, Sivas Belediyespor’l eşleşti. İlk maçı evinde 5-1 kazanan Galatasaray deplasmanda 2-1 yenilse de turu geçen taraf oldu. Son 16 turunda İzmir ekibi Bucaspor karşısında iki maçı da 3-0 kazanan Galatasaray adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde son şampiyon Atiker Konyaspor’la eşleşen sarı-kırmızılılar, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın rövanşında, evinde 4-1 kazanarak yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe buraya nasıl geldi?

Kupaya 5’inci turda katılan Fenerbahçe, Adana Demirspor’u evinde 6-0, deplasmanda 4-1 yenerek farklı bir başlangıç yaptı. Son 16’daysa İstanbulspor’u evinde 2-1, deplasmanda da 1-0 yenerek çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde Karadeniz ekibi Giresunspor’la eşleşen Fenerbahçe, iki maçı da 2-1 kazanıp yarı finale adını yazdırdı.

Beşiktaş buraya nasıl geldi?

5’inci turda kupaya katılan Beşiktaş, Manisapor’la eşleşti. Manisaspor karşısında evindeki ilk maçı tarihi bir skorla 9-0 kazandı. Deplasmanda berabere kalsa da turu atlayan taraf oldu. Son 16’da bu defa rakip Osmanlıspor’du. Evinde 4-1 kazandığı maçın rövanşında Ankara’da 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde, Gençlerbirliği’ni Vodafone Park’ta 3-1 deplasmanda ise 1-0 yenerek yarı finalist oldu.

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