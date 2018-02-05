Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finalistler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği’ni mağlup eden Beşiktaş, yarı finalistler arasına girmek için Ankara’da

Bu akşam 20:30’da, Ankara 19 Mayıs Stadı’nda başlayacak maç, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finalistler arasına ismini yazdırmaya çalışanların mücadelesine sahne olacak.

Vodafone Park’ta oynanan çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, yarınki rövanş karşılaşması için ellerini kuvvetlendirmişti. Deplasmanda atılan gol kuralına göre takım, tek farklı mağlubiyet ile dahi karşılaşmadan amacına ulaşmış bir şekilde ayrılabilecek. Bu sezon Türkiye Kupası’na 5’inci turdan katılan Beşiktaş, bu turda eşleştiği Manisaspor’u ilk maçta sahasında 9-0 yenerek tarihi bir skora imza atmıştı. Deplasmandaki rövanş mücadelesinde rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Osmanlıspor’la eşleşen Beşiktaş, sahasındaki ilk maçı 4-1 kazanırken, başkentte oynanan rövanş mücadelesini 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı.

Süper Lig’de cuma günü Bursaspor ile karşılaşan Beşiktaş, sert geçen maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. 37 puanla 4’üncü sırada yer alan takım, Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı Bayern Münih için çıkaracağı kadroyu ve uzun zamandır alamadığı Türkiye Kupası’nı da düşünmek durumunda olduğu için stresli günler geçiriyor.

Ayrıca Ümit Özat ve Şenol Güneş arasında başlayan tatsız atışma taraftarların bu maça daha büyük önem atfetmesine neden olmuş durumda.

Kupada yarı finale yükselen takımları belirleyecek diğer maçlar şöyle:

7 Şubat 18:00 Kayserispor – Akhisarspor

7 Şubat 2018 20:30 Fenerbahçe – Giresunspor

8 Şubat 20:30 Galatasaray – Konyaspor

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