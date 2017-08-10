Zlatan İbrahimoviç muhteşem dönüşüne hazırlanıyor

Manchester United’ın sakat yıldızı Zlatan İbrahimoviç, geçtiğimiz nisan ayından beri çıkamadığı sahalara daha güçlü dönebilmek için sıkı bir rehabilitasyon programı uyguluyor.

İsveçli futbolcu Manchester United’da kaybettiği yerini yeniden alabilmek için günlerini yoğun bir çalışma programıyla geçiriyor. Mourinho da bu dönüş için sabırsız. “Zlatan İbrahimoviç’in şu anda kulüple bir sözleşmesi bulunmuyor ama biz onu hâlâ ekibimizin bir parçası olarak görüyoruz. Real Madrid karşısında çıktığımız Süper Kupa finaline kadar takıma en büyük katkı sağlayan isimlerden biri de oydu. Her şey çok iyi giderken yaşadığı bu talihsiz durum hepimizi sarstı. Onu yeniden aramızda göreceğimiz günü bekliyoruz.”

İngiltere’den gelen haberlere göre imzalanacak yeni sözleşme için taraflar uzun toplantılarına başlamış durumda. Türkiye’de çıkan “İbrahimoviç, Galatasaray’ın teklifini değerlendirecek” haberlerinin aksine futbolcunun aklında yeni bir maceradan ziyade eski günlerine dönmek var. 3 Ekim’de 36 yaşına girecek Zlatan için kulüp de futbolcu gibi yaşı sorun etmiyor. Ancak yeni sözleşmenin vadesinin kısa tutulacağı tahmin ediliyor.

İbrahimoviç geçtiğimiz sezon Premier Lig’de sakatlığından dolayı tüm sezon boyunca oynayamamasına rağmen 28 gol attı. Bu onu Manchester United tarihinin en verimli golcüsü yapıyor.

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