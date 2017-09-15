Geçtiğimiz ay Manchester United’la sözleşmesini yenileyen Zlatan İbrahimoviç, “Benden harika şeyler bekleyebilirsiniz!” dedi. 36 yaşındaki futbolcu uzun kariyer planı için hazır!

2016-17 sezonunda sakatlığından dolayı kaçırdığı maçlara rağmen 28 golle en fazla gol atan futbolcu olan İbrahimoviç, sakatlıktan dönmek için gün sayıyor. 36 yaşındaki futbolcunun kendisinden beklentileri büyük. “Sahalara geri döndüğümde eskisinden daha iyi olacağım. Aynı şekilde geri dönmeyeceğim çünkü beni izleyenler için kendimden daha iyi bir versiyon geliştirdim. Bunun nasıl olacağını hayal edin! Kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyat olduğum günden beri kendime 1 gün dahi izin vermedim. Her gün eğitim aldım ve bu yeni Zlatan için hazırlandım.”

Yakın zamanda oynamaya başlayacak olan futbolcu, kendisine kalsa bugün oynamak istediğini ancak işlerin böyle yürümediğini söyledi. Sabrı konusunda da şüphesi yok. “Oynamaya başladığımda üzerimde baskı hissetmek istiyorum. Bu beni motive ediyor. “Benden harika şeyler bekleyebilirsiniz!”

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