Zlatan Ibrahimovic kariyerini yeniden planladı

Geçirdiği uzun süreli sakatlıktan sonra tüm çabalarına rağmen takımdaki eski heybetli günlerine dönmeyi başaramayan Zlatan Ibrahimovic kariyerini yeniden planlıyor

Uzun süredir istikrarlı 90 dakikalar yakalamakta zorlanan Zlatan Ibrahimovic, her şeye rağmen dünya genelinde aktif futbolcular arasında en iyilerden biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığı aylar sürmesine rağmen beklenenden daha hızlı sahalara dönen futbolcu bunun için “İnsanlar sakatlığımın gerçek boyutunu bilselerdi, şu an hâlâ futbol oynayabildiğim için şoke olurlardı” açıklamasını yapmıştı. Tedavi süreciyle de ilgili olarak 6 buçuk ay boyunca günde 6 saat çalıştığını söyleyen Zlatan, kendisini her fırsatta öven teknik direktörü Jose Mourinho tarafından düzenli olarak kadroya alınmayı beklemeye başladı.

36 yaşındaki futbolcu, Manchester United’daki sözleşmesiyle ilgili olarak da daha önce “5-10 yıllık sözleşmeler yapmıyorum. Futbol oynamayı seviyorum ve bunu yapabildiğim için mutluyum. Geleceğin bana ne getireceğini gelecekte göreceğiz. Ancak şunu söyleyebilirim ki hangi takıma gideceğimi seçebilecek yaştayım” demişti.

Devre arası transfer dönemi kapanmadan seçimini yapmaya çalışan Zlatan, emekliliğini vermeden önce daha fazla para kazanmanın yanında, sağlık sorunu yaşamadığı sürece kesintisiz olarak oynayabileceği bir takımda olmak istiyor. MLS kulüplerinden Los Angeles Galaxy takımıyla büyük oranda anlaşan futbolcu, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini beklemeye niyetli değil.

